ГБР опубликовало подозрение Сивковичу. В нем сказано, что вторжению оккупантов из Крыма способствовали в СБУ

С текстами подозрений Сивковичу и другим фигурантам дела ознакомился "Судебный репортер".

Согласно этим материалам, Сивкович не мог реализовать себя на госслужбе в Украине и в политической деятельности, чувствовал себя из-за этого неполноценным и рассчитывал вернуться в украинскую политику "под патронатом РФ и так самоутвердиться; имея также идейные мотивы, согласился на участие в преступной организации".

В такую организацию, по данным следствия, вошли глава 9-го ("украинского") управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ Игорь Чумаков, сотрудники того же управления ФСБ Александр Чулиндин и Марина Терентьева, ныне арестованный экс-начальник крымского управления Службы безопасности Украины Олег Кулинич и другие "пока неустановленные лица из представителей российской власти и граждан Украины".

Группировка занималась разведывательно-подрывной работой против Украины: шпионажем, сбором и передачей в Россию информации, составляющей гостайну Украины, а также подстрекательством граждан Украины к госизмене.

"Следствие установило, что Сивкович руководил деятельностью Кулинича и привлеченных им лиц по сбору и передаче информации, представляющей оперативный интерес ФСБ. Кулинич, имея доступ к гостайне, непосредственно собирал необходимую информацию как лично, так и через привлеченных лиц", – пишет "Судебный репортер".

Деятельность Сивковича была также в Москве, где он организовал так называемый "политический офис", работники которого якобы занимаются общественно-политической деятельностью, а на самом деле вербовали украинцев с "разведывательными возможности".

Кулинич был привлечен к антиукраинской деятельности не позднее 2 июня 2019 года, считают в ГБР.

"Члены этой группировки, в частности Кулинич, якобы влияли на кадровые и управленческие решения в структуре Службы безопасности Украины и способствовали сокрытию от СБУ и руководства государства планов РФ по нападению 24 февраля 2022 года с территории оккупированного Крыма на материковую часть Украины и так далее", – говорится в материалах дела.