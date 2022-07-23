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ПОЛИТИКА

ГБР опубликовало подозрение Сивковичу. В нем сказано, что вторжению оккупантов из Крыма способствовали в СБУ

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ГБР установило, что Сивкович руководил деятельностью Кулинича
ГБР установило, что Сивкович руководил деятельностью Кулинича
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Бывший заместитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Владимир Сивкович подозревается в государственной измене и участии в преступной организации. Об этом сказано в тексте подозрения, опубликованном (.pdf) 22 июля на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

С текстами подозрений Сивковичу и другим фигурантам дела ознакомился "Судебный репортер".

Согласно этим материалам, Сивкович не мог реализовать себя на госслужбе в Украине и в политической деятельности, чувствовал себя из-за этого неполноценным и рассчитывал вернуться в украинскую политику "под патронатом РФ и так самоутвердиться; имея также идейные мотивы, согласился на участие в преступной организации".

В такую организацию, по данным следствия, вошли глава 9-го ("украинского") управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ Игорь Чумаков, сотрудники того же управления ФСБ Александр Чулиндин и Марина Терентьева, ныне арестованный экс-начальник крымского управления Службы безопасности Украины Олег Кулинич и другие "пока неустановленные лица из представителей российской власти и граждан Украины".

Группировка занималась разведывательно-подрывной работой против Украины: шпионажем, сбором и передачей в Россию информации, составляющей гостайну Украины, а также подстрекательством граждан Украины к госизмене.

"Следствие установило, что Сивкович руководил деятельностью Кулинича и привлеченных им лиц по сбору и передаче информации, представляющей оперативный интерес ФСБ. Кулинич, имея доступ к гостайне, непосредственно собирал необходимую информацию как лично, так и через привлеченных лиц", – пишет "Судебный репортер".

Деятельность Сивковича была также в Москве, где он организовал так называемый "политический офис", работники которого якобы занимаются общественно-политической деятельностью, а на самом деле вербовали украинцев с "разведывательными возможности".

Кулинич был привлечен к антиукраинской деятельности не позднее 2 июня 2019 года, считают в ГБР.

"Члены этой группировки, в частности Кулинич, якобы влияли на кадровые и управленческие решения в структуре Службы безопасности Украины и способствовали сокрытию от СБУ и руководства государства планов РФ по нападению 24 февраля 2022 года с территории оккупированного Крыма на материковую часть Украины и так далее", – говорится в материалах дела.

Контекст:

Сивкович был замсекретаря СНБО с октября 2010 года по декабрь 2013-го. После победы Евромайдана живет в России.

После оккупации Россией Крыма в 2014 году Главное управление СБУ в Крыму переехало в Херсон, где и располагалось до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Президент Владимир Зеленский назначил Кулинича главой управления СБУ в Крыму в октябре 2020 года. 2 марта 2022 года президент уволил его с этой должности.

16 июля 2022 года стало известно о задержании Кулинича по подозрению в госизмене. В ГБР подтвердили эту информацию, подчеркнув, что Кулинич оставался действующим сотрудником СБУ. По данным ГБР, он передавал российским спецслужбам разведывательную информацию, в том числе составляющую государственную тайну, а также участвовал в деятельности "преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, Крым, шпионаж, СНБО, Владимир Сивкович, оккупация, ФСБ, следствие, вторжение, Олег Кулинич, расследование, госизмена, политика, спецслужбы, подозрение, ГБР
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