В Винницкой области журналисту объявили подозрение в распространении антиукраинских публикаций

Мужчине объявили о подозрении в публичных призывах к изменению границ территории Украины и государственной измене Фото: radiosvoboda.org

"По данным следствия, мужчина с 2014 года сотрудничал с руководителем и владельцем интернет-издания, систематически публиковавшим материалы антиукраинского характера с призывами к изменению административно-территориального устройства Украины", – говорится в сообщении.

Владелец СМИ, в отношении которого открыто отдельное уголовное производство, нанял подозреваемого как внештатного корреспондента и автора публикаций.

"Он получил задачу готовить ложные материалы, направленные на расшатывание общественно-политических настроений и ущерб территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины. После 24 февраля 2022 года акцент публикаций сместился на искажение реальных обстоятельств военной агрессии РФ против Украины и оправдывание преступлений российских военнослужащих. Установлено более десятка таких публикаций", – сообщили в прокуратуре.

Журналисту объявили о подозрении в публичных призывах к изменению границ территории Украины и государственной измене (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).