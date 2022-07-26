Двум заместителям мэра Волчанска объявили подозрение за переход на сторону оккупантов

По данным следствия, чиновники добровольно перешли на сторону оккупантов. По просьбе представителей страны-агрессора подозреваемые участвовали в так называемых совещаниях совместно с оккупантами и самопровозглашенным "главой временной гражданской администрации".
Кроме того, первая заместительница мэра предоставляла представителям страны-агрессора списки участников АТО/ООС, участников проукраинских организаций и патриотически настроенных граждан.
Двум чиновникам заочно сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
Прокуратура не называет имен подозреваемых, но, судя по опубликованным снимкам, речь о первом заместителе мэра Ольге Каминской и заместителе Сергее Круподере.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россияне захватили Волчанск в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. 15 июня мэру города Анатолию Степанцу объявили подозрение по статье о госизмене. По данным правоохранителей, он поддержал создание так называемой временной гражданской администрации Харьковской области и добровольно участвовал в ее деятельности.