Резников о потерях армии РФ: 30% элитного корпуса десантников, морпехов, спецназвоцев и около 1 тыс. пилотов

"Они сегодня, по разным данным, потеряли минимум треть своего боевого потенциала, который был задействован в нападении. Мы точно знаем, что они потеряли 30% своего элитного корпуса десантников, морпехов, спецназвоцев, причем офицерского, сержантского состава", – сказал министр.

По словам Резникова, он видел документы погибших оккупантов, им было в среднем по 35 лет.

"Это значит, что лет 15 было потрачено на их подготовку. Количество российских самолетов, вертолетов, которые сбили украинские Вооруженные силы, означает, что они потеряли до тысячи пилотов разного уровня – как боевых самолетов, так и вертолетов. А это значит, что потеряна летная элита, которая может летать с маневрами, ночью и так далее. Поэтому этот ресурс у них тоже иссякает. А это значит, что они будут нуждаться в определенном восстановлении", – заявил глава Минобороны.