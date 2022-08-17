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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников о потерях армии РФ: 30% элитного корпуса десантников, морпехов, спецназвоцев и около 1 тыс. пилотов

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Резников: Россияне потеряли минимум треть своего боевого потенциала, который был задействован в нападении
Резников: Россияне потеряли минимум треть своего боевого потенциала, который был задействован в нападении
Фото: EPA

Российские войска, по разным данным, потеряли около трети сил, которые были задействованы для полномасштабного вторжения в Украину. Об этом в интервью "Голосу Америки", которое вышло 16 августа, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Они сегодня, по разным данным,  потеряли минимум треть своего боевого потенциала, который был задействован в нападении.  Мы точно знаем, что они потеряли 30% своего элитного корпуса десантников, морпехов, спецназвоцев, причем офицерского, сержантского состава", – сказал министр.

По словам Резникова, он видел документы погибших оккупантов, им было в среднем по 35 лет.

"Это значит, что лет 15 было потрачено на их подготовку. Количество российских самолетов, вертолетов, которые сбили украинские Вооруженные силы, означает, что они потеряли до тысячи пилотов разного уровня – как боевых самолетов, так и вертолетов. А это значит, что потеряна летная элита, которая может летать с маневрами, ночью и так далее. Поэтому этот ресурс у них тоже иссякает. А это значит, что они будут нуждаться в определенном восстановлении", – заявил глава Минобороны.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным Генштаба на 17 августа, потери российских оккупантов составили около 44 100 военных1886 танков, 233 самолета, 196 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины, потери России, погибшие российские военные
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