Подоляк считает, что Украине нужно "еще 50, 60, 80" РСЗО

Об этом он заявил в интервью The Guardian, которое вышло 17 августа.

Как пишет газета, Подоляк заявил, что нужно "еще 50, 60, 80" РСЗО в дополнение к имеющемуся арсеналу в около 20 единиц.

Контекст:

После того как партнеры начали поставлять Украине РСЗО, артиллеристы ВСУ уничтожили десятки складов боеприпасов российских оккупантов, рассказывал министр обороны Украины Алексей Резников. Согласно данным Генштаба на 4 августа, только за одну неделю ВСУ с помощью HIMARS и M270 уничтожили 10 пунктов управления оккупантов, около 15 складов и логистических баз.

В Пентагоне 12 августа оценили эффективность действий ВСУ на 12 по 10-балльной шкале. "Только исходя из того, насколько впечатляющими они были для нас во многих отношениях, – сказал чиновник Пентагона. – Они нашли способы делать то, о чем мы не могли бы и подумать, что это возможно".