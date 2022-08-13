США не предоставляли Украине ракеты ATACMS для HIMARS – Пентагон

"У меня нет ответов на вопрос о том, что произошло в Саках. Единственное, что я могу сказать: это не были ATACMS, потому что мы не предоставляли их Украине, но, как известно, это [взрывы] оказало достаточно значительное влияние на российские воздушные силы и авиационный персонал", – сказал он.

Контекст:

9 августа произошли взрывы на авиабазе российских оккупационных войск под Саками в Новофедоровке. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было.

Украина свою причастность к взрывам отрицает. "Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил РФ", – заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.

Воздушные силы ВСУ заявляли, что на аэродроме было уничтожено минимум девять самолетов.

По данным CNN, это крупнейшие потери для авиации РФ со времен Второй мировой войны.

Министр обороны Украины Алексей Резников 11 августа, комментируя взрывы на аэродроме в Крыму, заявил, что "очень опасно – курить в опасных местах".