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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты, по данным разведки, не верят, что аэропорт в Крыму взорвался сам по себе: Хваленая ПВО не сработала в очередной раз

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Официальная российская версия объясняет взрывы в Новофедоровке небрежностью и детонацией боеприпасов. Верят в это не все
Официальная российская версия объясняет взрывы в Новофедоровке небрежностью и детонацией боеприпасов. Верят в это не все
Фото: EPA

Россияне скептически относятся к заявлениям властей РФ о том, что на военном аэродроме Саки в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму боеприпасы взорвались сами по себе. Об этом свидетельствует перехват, который опубликовало в Telegram 12 августа Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины.

Расшифровка перехваченного разговора оккупантов из Донецкой области, обсуждающих последние новости о взрывах на аэродроме в Крыму, демонстрирует, что они верят в официальную версию минобороны России о детонации боеприпасов..

"В Крыму аэропорт какой-то, ну говорят, взорвался там, "небрежность". На заправке боеприпасы взорвались. Блин, в Крыму! Бл...дь", – говорит оккупант.

Его собеседник выражает уверенность, что в действительности это не "боеприпасы взорвались", а "въ...бали укропы ракетами".

"Ну! Хохлы говорят, да, взорвали ракетами, бл...дь. А россияне по телевизору: "Ни х...я, это была небрежность". Не признаются, нах...й. Укропы говорят, что да, въ...бали, а эти – ни х...я", – возмущен первый оккупант.

В разговоре обсуждается, что версию о боеприпасах в минобороны РФ придумали, "чтобы стыдно не было", ведь по официальным российским заверениям, "там же небо на замке". Россияне предполагают, что "хваленая ПВО не сработала в очередной раз".

"А может, еще по [Крымскому] мосту въ...бут…" – резюмирует один из оккупантов.

По мнению американского Института исследования войны (ISW), Россия не обвиняет Украину в ударах по аэродрому в Новофедоровке, поскольку это станет подтверждением неэффективности российской системы противовоздушной обороны.

Контекст:

9 августа произошли взрывы на авиабазе российских оккупационных войск под Саками в Новофедоровке. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было.

Украина свою причастность к взрывам отрицает. "Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил РФ", – заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.

Воздушные силы ВСУ заявляли, что на аэродроме было уничтожено минимум девять самолетов.

По данным CNN, это крупнейшие потери для авиации РФ со времен Второй мировой войны.

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