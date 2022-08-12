Оккупанты, по данным разведки, не верят, что аэропорт в Крыму взорвался сам по себе: Хваленая ПВО не сработала в очередной раз

Официальная российская версия объясняет взрывы в Новофедоровке небрежностью и детонацией боеприпасов. Верят в это не все Фото: EPA

Расшифровка перехваченного разговора оккупантов из Донецкой области, обсуждающих последние новости о взрывах на аэродроме в Крыму, демонстрирует, что они верят в официальную версию минобороны России о детонации боеприпасов..

"В Крыму аэропорт какой-то, ну говорят, взорвался там, "небрежность". На заправке боеприпасы взорвались. Блин, в Крыму! Бл...дь", – говорит оккупант.

Его собеседник выражает уверенность, что в действительности это не "боеприпасы взорвались", а "въ...бали укропы ракетами".

"Ну! Хохлы говорят, да, взорвали ракетами, бл...дь. А россияне по телевизору: "Ни х...я, это была небрежность". Не признаются, нах...й. Укропы говорят, что да, въ...бали, а эти – ни х...я", – возмущен первый оккупант.

В разговоре обсуждается, что версию о боеприпасах в минобороны РФ придумали, "чтобы стыдно не было", ведь по официальным российским заверениям, "там же небо на замке". Россияне предполагают, что "хваленая ПВО не сработала в очередной раз".

"А может, еще по [Крымскому] мосту въ...бут…" – резюмирует один из оккупантов.

По мнению американского Института исследования войны (ISW), Россия не обвиняет Украину в ударах по аэродрому в Новофедоровке, поскольку это станет подтверждением неэффективности российской системы противовоздушной обороны.