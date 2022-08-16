Шойгу заявил, что HIMARS "перемалываются в боях", и рассуждал о возможности применения РФ ядерного оружия. Подоляк ответил

Шойгу (на фото) живет в своем выдуманном мире, где армия РФ якобы воюет с НАТО, отметил Подоляк Фото: ЕРА

"В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактив­ные системы залпового огня HIMARS и дальнобой­ные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалыва­ются в боях. Существенного влияния на ситуацию они не оказали", – заявил Шойгу.

Российское оружие, по его оценке, "в боях подтвердило свои лучшие качества".

Также Шойгу прокомментировал в своем выступлении возможность применения Россией против Украины тактического ядерного оружия или химического оружия. Сообщения о такой вероятности он назвал "домыслами".

"С военной точки зрения нет необходимости при­менения ядерного оружия на Украине для достижения поставленных целей. Главное назначение россий­ских ядерных вооружений – это сдерживание ядерно­го нападения. Их использование ограничивается чрез­вычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления", – сказал Шойгу.

Он заявил, что Россия в 2017 году "полностью уничтожила" химическое оружие на своей территории, но в марте 2022 года постпред США Линда Томас-Гринфилд подчеркивала, что именно у России есть хорошо задокументированная история применения химического оружия.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net отметил, что на высказывания Шойгу не стоит реагировать.

Оценки Шойгу "больше подходят человеку, находящемуся под длительным воздействием специальных пропагандистских веществ на человеческий организм, в рамках увлечения российской элитой оккультными практиками и шаманскими обрядами", – сказал Подоляк.

Глава минобороны РФ живет в своем выдуманном мире, где российская армия якобы воюет с НАТО, так как проигрывать "объединенному Западу" не так стыдно в глазах роспропаганды, и ежедневно "перемалывает сотни, тысячи, десятки тысяч HIMARS", продолжил он, подчеркнув, что ни одного HIMARS оккупанты не уничтожили.

"В Украине воюет Украина и украинская армия. А цивилизованный мир помогает оружием, чтобы защитить свободу от варваров Шойгу, – подчеркнул Подоляк. – Поэтому настоятельно рекомендую не обращать серьезного внимания на любые публичные спичи господина Шойгу. Если вы, конечно, не любитель российского угарного квази-фэнтези. Его мнение всегда катастрофически оторвано от реальности".