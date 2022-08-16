Шойгу заявил, что HIMARS "перемалываются в боях", и рассуждал о возможности применения РФ ядерного оружия. Подоляк ответил

"В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях. Существенного влияния на ситуацию они не оказали", – заявил Шойгу.
Российское оружие, по его оценке, "в боях подтвердило свои лучшие качества".
Также Шойгу прокомментировал в своем выступлении возможность применения Россией против Украины тактического ядерного оружия или химического оружия. Сообщения о такой вероятности он назвал "домыслами".
"С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия на Украине для достижения поставленных целей. Главное назначение российских ядерных вооружений – это сдерживание ядерного нападения. Их использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления", – сказал Шойгу.
Он заявил, что Россия в 2017 году "полностью уничтожила" химическое оружие на своей территории, но в марте 2022 года постпред США Линда Томас-Гринфилд подчеркивала, что именно у России есть хорошо задокументированная история применения химического оружия.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net отметил, что на высказывания Шойгу не стоит реагировать.
Оценки Шойгу "больше подходят человеку, находящемуся под длительным воздействием специальных пропагандистских веществ на человеческий организм, в рамках увлечения российской элитой оккультными практиками и шаманскими обрядами", – сказал Подоляк.
Глава минобороны РФ живет в своем выдуманном мире, где российская армия якобы воюет с НАТО, так как проигрывать "объединенному Западу" не так стыдно в глазах роспропаганды, и ежедневно "перемалывает сотни, тысячи, десятки тысяч HIMARS", продолжил он, подчеркнув, что ни одного HIMARS оккупанты не уничтожили.
"В Украине воюет Украина и украинская армия. А цивилизованный мир помогает оружием, чтобы защитить свободу от варваров Шойгу, – подчеркнул Подоляк. – Поэтому настоятельно рекомендую не обращать серьезного внимания на любые публичные спичи господина Шойгу. Если вы, конечно, не любитель российского угарного квази-фэнтези. Его мнение всегда катастрофически оторвано от реальности".
После того как партнеры начали поставлять Украине РСЗО, артиллеристы ВСУ уничтожили десятки складов боеприпасов российских оккупантов, рассказывал министр обороны Украины Алексей Резников. Согласно данным Генштаба на 4 августа, только за одну неделю ВСУ с помощью HIMARS и MLRS уничтожили 10 пунктов управления оккупантов, около 15 складов и логистических баз.
В Пентагоне 12 августа оценили эффективность действий ВСУ на 12 по 10-балльной шкале. "Только исходя из того, насколько впечатляющими они были для нас во многих отношениях, – сказал чиновник Пентагона. – Они нашли способы делать то, о чем мы не могли бы и подумать, что это возможно".