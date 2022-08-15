ВСУ уничтожили базу оккупантов в Попасной. В России заявили, что удар пришелся по штабу ЧВК "Вагнер", который засветил военкор

В Telegram-каналах ЧВК "Вагнер" подтвердили удар по штабу в оккупированной Попасной Фото: Операция Z: Военкоры Русской Весны / Telegram

Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Демилитаризация орды, 14.08.2022. Базы – две (Токмак, Запорожская область; Попасная, Луганская область). Склады БК – один (Бериславский район, Херсонская область)", – написал он.

Информация об ударе ВСУ по штабу ЧВК "Вагнер" в Попасной появились в российских Telegram-каналах, сообщило "Радио Свобода" в Telegram.

8 августа о посещении "штаба" написал в Telegram российский военкор Сергей Среда. На одной из выложенных им фото был виден бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют владельцем ЧВК. Также видна табличка с адресом ближайшего бомбоубежища – Мироновская улица, 12.

Позже Среда удалил свой пост, но в сети остались копии. Среда, как отмечает "Радио Свобода" в Telegram, уверял, что показал адрес штаба вагнеровцев с согласия наемников ЧВК.

"Место дислокации вагнеровцев спалил российский военкор-дегенерат, который выложил его фотографии в свой Telegram-канал. После чего с наемниками приключилась очередная "забавная история", которые они так любят, – прокомментировал в Facebook украинский журналист Денис Казанский. – Теперь из под завалов выносят убитых и раненых уголовников, которых набирали в ЧВК "Вагнер" по российским тюрьмам".

В Telegram-каналах "Вагнера" подтвердили удар, указывает "Радио Свобода" в соцсети.

Российский военкор Юрий Котенок написал в Telegram со ссылкой на источники на Донбассе, что ВСУ нанесли удар, вероятно, с помощью РСЗО HIMARS. В то же время он не подтвердил гибель Пригожина.

Основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в Twitter выразил "некоторые сомнения в том, что реально произошло", вспоминая, "как Пригожин любит троллинг, какие суммы он всегда готов был на это спускать и какие огромные усилия готов прикладывать".

Вспоминая как Пригожин любит троллинг и какие суммы он всегда готов был на это спускать, и какие огромные усилия готов прикладывать, у меня всё ещё есть некоторые сомнения в том, что реально произошло. — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) August 14, 2022

Он допустил в Twitter, что оккупанты таким образом хотели выманить РСЗО HIMARS, чтобы ударить в ответ.

Как одно из возможных объяснений «но зачем?» — выманить HIMARS. Знаем что HIMARS с 90% вероятностью ударит по этому объекту, ставим контрбатарейный радар недалеко, ставим арту, ждём выстрела Хаймарса, пеленгуем координаты — бьём в ответ. — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) August 14, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)