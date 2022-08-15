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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили базу оккупантов в Попасной. В России заявили, что удар пришелся по штабу ЧВК "Вагнер", который засветил военкор

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В Telegram-каналах ЧВК "Вагнер" подтвердили удар по штабу в оккупированной Попасной
В Telegram-каналах ЧВК "Вагнер" подтвердили удар по штабу в оккупированной Попасной
Фото: Операция Z: Военкоры Русской Весны / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 14 августа уничтожили базу российских оккупационных войск во временно захваченной Попасной Луганской области.

Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. 

"Демилитаризация орды, 14.08.2022. Базы – две (Токмак, Запорожская область; Попасная, Луганская область). Склады БК – один (Бериславский район, Херсонская область)", – написал он.

Информация об ударе ВСУ по штабу ЧВК "Вагнер" в Попасной появились в российских Telegram-каналах, сообщило "Радио Свобода" в Telegram.

8 августа о посещении "штаба" написал в Telegram российский военкор Сергей Среда. На одной из выложенных им фото был виден бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют владельцем ЧВК. Также видна табличка с адресом ближайшего бомбоубежища – Мироновская улица, 12.

Позже Среда удалил свой пост, но в сети остались копии. Среда, как отмечает "Радио Свобода" в Telegram, уверял, что показал адрес штаба вагнеровцев с согласия наемников ЧВК.

"Место дислокации вагнеровцев спалил российский военкор-дегенерат, который выложил его фотографии в свой Telegram-канал. После чего с наемниками приключилась очередная "забавная история", которые они так любят, – прокомментировал в Facebook украинский журналист Денис Казанский. – Теперь из под завалов выносят убитых и раненых уголовников, которых набирали в ЧВК "Вагнер" по российским тюрьмам".

https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/pfbid02zxp1UV9Mf5NvwfmxfxviQdvjv83XcmFrmc8ArJXoHNvywz4pp3D6A4k9Mv2j8UbBl

В Telegram-каналах "Вагнера" подтвердили удар, указывает "Радио Свобода" в соцсети.

Российский военкор Юрий Котенок написал в Telegram со ссылкой на источники на Донбассе, что ВСУ нанесли удар, вероятно, с помощью РСЗО HIMARS. В то же время он не подтвердил гибель Пригожина.

Основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в Twitter выразил "некоторые сомнения в том, что реально произошло", вспоминая, "как Пригожин любит троллинг, какие суммы он всегда готов был на это спускать и какие огромные усилия готов прикладывать".

Он допустил в Twitter, что оккупанты таким образом хотели выманить РСЗО HIMARS, чтобы ударить в ответ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По информации издания "Верстка" и правозащитной организации "Русь сидящая", на начало августа ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. Некоторые осужденные говорили, что в колонии якобы приезжает лично Пригожин.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, оккупация, бомбоубежище, Вооруженные силы Украины, Денис Казанский, наемники, РСЗО, Попасная, соцсети, журналисты, ВСУ, демилитаризация, Одесская ОГА, война России против Украины, Вагнер, Радио Свобода, Евгений Пригожин, Conflict Intelligence Team, спикер, ЧВК, троллинг, бизнесмен, Сергей Братчук, HIMARS
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