"Интересуют убийцы и разбойники". Заключенные из РФ рассказали СМИ о вербовке Пригожиным на войну в Украине

Издание пишет, что заключенные из Ярославской и Тульской областей заявили, что узнали в вербовщике Пригожина, и уверены в этом "на 1000%".

"Приехал господин Пригожин со "звездой России". Сказал, что представляет узаконенную ОПГ "ЧВК Вагнера" и имеет полномочия предложить нам участвовать в войне. [...] "Мои ребята заходят в африканские страны и за два дня не оставляют там ничего живого, и сейчас так же разносят врагов на Украине. Ваше решение служить в ЧВК – это сделка с дьяволом. Если вы выйдете отсюда со мной, то или вернетесь свободным человеком, или умрете. Вы будете обязаны убивать врагов и выполнять приказы руководства. Тех, кто отвернет назад, ждет расстрел на месте", – написали журналистам из колонии в Рыбинске.

По словам их собеседника, "в первую очередь интересуют их убийцы и разбойники, к наркоманам относятся настороженно, то же к насильникам".

"Лучше, говорит, чтобы не бытовые убийцы были, а прям сознательные – вам, говорит, у нас понравится. Вообще он произвел впечатление маньяка. Никакого принуждения тем временем нет. Вы, говорит, должны сами [понять], что нам нужны. И действительно, пошли записываться много, очень много, никак не меньше 200 человек", – рассказывает осужденный.

8 августа в Telegrаm советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал видео, в котором поддержавший агрессию против Украины российский режиссер рассказал о погибшем в Украине заключенном из РФ.

"Благодаря бесогону Михалкову Россия впервые призналась в участии заключенных в войне с Украиной. Путинский режиссер представил погибшего на передовой заключенного Константина Тулинова героем, искупившим свою вину ценой жизни. Он посмертно получил помилование, а также все почести и компенсации, как положено "истинным патриотам России". Похоже, записавшийся в VIP-агитаторы на вербовку добровольцев в Zk-армию Михалков и сам не понял, что сказал. Ведь прежде Россия не признавала отправку заключенных на фронт", – написал Геращенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

5 августа российское издание "Верстка" сообщила, что ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. Речь также шла о появлении Пригожина. В ответ на просьбу "Верстки" прокомментировать это бизнесмен ответил, что "бывал в колониях в 80‑е годы", но так и не сказал, посещал ли он колонии с рекрутерами.