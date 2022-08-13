Почти все заключенные, завербованные ЧВК "Вагнер" в двух колониях для войны в Украине, погибли – СМИ

Информацию о гибели завербованных в питерской ИК-6 "Обухово" (Петербург) обсуждают заключенные колонии. По их данным, в живых осталось двое, оба в больнице: один в коме, второй остался без ног.
Источник правозащитной организации "Русь сидящая" из ИК-7 "Панковка" (Новгород) рассказал, что из их колонии также "почти все погибли".
По информации "Важных историй", из колонии "Обухово" ЧВК "Вагнер" могла увезти порядка 200 человек. В "Панковке" речь шла о десятках заключенных.
Издание отмечает, что хотя представители ФСИН опровергают любые факты визитов представителей ЧВК "Вагнер" и вербовки заключенных, их участие в боевых действиях в Украине подтверждается российской пропагандой: телеканал "Россия 1" показал фрагмент выпуска "Бесогон ТВ", в котором режиссер Никита Михалков рассказал о "героически" погибшем 14 июля заключенном ИК-7 "Яблоневка" (Санкт-Петербург) Константине Тулинове. Михалков заверял, что Тулинова помиловали посмертно, приравняли к участнику боевых действий и выплатили родственникам обещанные деньги.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские издания "Важные истории" и Gulagu.net со ссылкой на источники сообщили 6 июля, что в РФ более 50 заключенных, содержавшихся в колониях Санкт-Петербурга, отправили в Ростовскую область для дальнейшей переброски на восток Украины и участия в боевых действиях.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявлял 12 июля, что РФ направляет подразделения, сформированные из заключенных, на наиболее горячие участки фронта.
По информации издания "Верстка" и правозащитной организации "Русь сидящая", на начало августа ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. Некоторые осужденные говорили, что в колонии якобы приезжает лично бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют владельцем ЧВК "Вагнер".