ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Почти все заключенные, завербованные ЧВК "Вагнер" в двух колониях для войны в Украине, погибли – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Участие заключенных в войне в Украине подтверждается российской пропагандой
Участие заключенных в войне в Украине подтверждается российской пропагандой
Фото: ЕРА

Практически все заключенные, завербованные для войны в Украине в двух колониях Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, – более 200 человек, – погибли, сообщило 12 августа российское издание "Важные истории" со ссылкой на источники среди заключенных и их родственников.

Информацию о гибели завербованных в питерской ИК-6 "Обухово" (Петербург) обсуждают заключенные колонии. По их данным, в живых осталось двое, оба в больнице: один в коме, второй остался без ног.

Источник правозащитной организации "Русь сидящая" из ИК-7 "Панковка" (Новгород) рассказал, что из их колонии также "почти все погибли".

По информации "Важных историй", из колонии "Обухово" ЧВК "Вагнер" могла увезти порядка 200 человек. В "Панковке" речь шла о десятках заключенных.

Издание отмечает, что хотя представители ФСИН опровергают любые факты визитов представителей ЧВК "Вагнер" и вербовки заключенных, их участие в боевых действиях в Украине подтверждается российской пропагандой: телеканал "Россия 1" показал фрагмент выпуска "Бесогон ТВ", в котором режиссер Никита Михалков рассказал о "героически" погибшем 14 июля заключенном ИК-7 "Яблоневка" (Санкт-Петербург) Константине Тулинове. Михалков заверял, что Тулинова помиловали посмертно, приравняли к участнику боевых действий и выплатили родственникам обещанные деньги.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские издания "Важные истории" и Gulagu.net со ссылкой на источники сообщили 6 июля, что в РФ более 50 заключенных, содержавшихся в колониях Санкт-Петербурга, отправили в Ростовскую область для дальнейшей переброски на восток Украины и участия в боевых действиях.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявлял 12 июля, что РФ направляет подразделения, сформированные из заключенных, на наиболее горячие участки фронта.

По информации издания "Верстка" и правозащитной организации "Русь сидящая", на начало августа ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. Некоторые осужденные говорили, что в колонии якобы приезжает лично бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют владельцем ЧВК "Вагнер".

Теги: Россия, Санкт-Петербург, заключенные, Никита Михалков, война России против Украины, Вагнер, погибшие, Новгород, ЧВК, колония
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзы" выступила с концертом в Азербайджане. Видео
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзы" выступила с концертом в Азербайджане. Видео
Байден вместе с женой, сыном, невесткой и внуком отправился в отпуск. Фото
Байден вместе с женой, сыном, невесткой и внуком отправился в отпуск. Фото
  Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага
  Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага G
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ
  Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
  Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко
  Зеленская в новом интервью высказалась о Путине
  Зеленская в новом интервью высказалась о Путине
"Вышла, утробно рыча". Жена Макаревича показала встречу со львицей в Кении. Видео
"Вышла, утробно рыча". Жена Макаревича показала встречу со львицей в Кении. Видео
  "Небратські народи". Алина Паш выпустила клип на песню о войне России против Украины. Видео
  "Небратські народи". Алина Паш выпустила клип на песню о войне России против Украины. Видео
Каминская после приезда в Киев показала лицо крупным планом. Фото
Каминская после приезда в Киев показала лицо крупным планом. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова (382328)
2
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины (70907)
3
40-летняя Мейхер без бюстгальтера покрутилась перед камерой. Видео (61714)
4
"Надежное убежище". Арестович показал мужчину с головой между женских ног (53183)
5
Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии (46209)
6
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг (32038)
7
Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев (26029)
8
"Такая гибкая", "Я в восторге". 41-летняя Ребрик показала гимнастическое упражнение с мячом. Видео (25535)
 
 
 
 