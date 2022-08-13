Почти все заключенные, завербованные ЧВК "Вагнер" в двух колониях для войны в Украине, погибли – СМИ

Информацию о гибели завербованных в питерской ИК-6 "Обухово" (Петербург) обсуждают заключенные колонии. По их данным, в живых осталось двое, оба в больнице: один в коме, второй остался без ног.

Источник правозащитной организации "Русь сидящая" из ИК-7 "Панковка" (Новгород) рассказал, что из их колонии также "почти все погибли".

По информации "Важных историй", из колонии "Обухово" ЧВК "Вагнер" могла увезти порядка 200 человек. В "Панковке" речь шла о десятках заключенных.

Издание отмечает, что хотя представители ФСИН опровергают любые факты визитов представителей ЧВК "Вагнер" и вербовки заключенных, их участие в боевых действиях в Украине подтверждается российской пропагандой: телеканал "Россия 1" показал фрагмент выпуска "Бесогон ТВ", в котором режиссер Никита Михалков рассказал о "героически" погибшем 14 июля заключенном ИК-7 "Яблоневка" (Санкт-Петербург) Константине Тулинове. Михалков заверял, что Тулинова помиловали посмертно, приравняли к участнику боевых действий и выплатили родственникам обещанные деньги.

Война России против Украины. Главное (обновляется)