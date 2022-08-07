"Одноразовые бойцы-зэки". Гайдай подтвердил, что для войны в Украине вербуют заключенных в российских тюрьмах

По данным украинской разведки, РФ направляет подразделения, сформированные из заключенных, на наиболее горячие участки фронта Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"Одноразовые бойцы-зэки: ЧВК "Вагнер" собирает на фронт заключенных по русским колониям. Для росармии – это "пушечное мясо", которое не надо считать. Погибших из ЧВК не учитывают, и за них "Лады" и по 10 тысяч рублей не дают… Надеюсь, что хоть кульки выдают", – написал Гайдай в Facebook..

В эфире он отметил, что на фронте бывшие заключенные "все очень быстро заканчиваются".

"Этих свежемобилизованных... используют как пушечное мясо. Их постоянно бросают вперед на линию огня. Они просто как расходный материал, они сразу гибнут", – заявил Гайдай.

Глава ОВА подчеркнул, что такие бойцы в рядах оккупантов – как из тюрем, так и принудительно мобилизованные на временно оккупированных территориях – не проходят подготовку, у них нет нормальной экипировки. По его словам, их бросают на поле боя, чтобы обнаружить украинские огневые позиции, по которым потом начинает работать артиллерия оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)