"Одноразовые бойцы-зэки". Гайдай подтвердил, что для войны в Украине вербуют заключенных в российских тюрьмах

"Одноразовые бойцы-зэки: ЧВК "Вагнер" собирает на фронт заключенных по русским колониям. Для росармии – это "пушечное мясо", которое не надо считать. Погибших из ЧВК не учитывают, и за них "Лады" и по 10 тысяч рублей не дают… Надеюсь, что хоть кульки выдают", – написал Гайдай в Facebook..
В эфире он отметил, что на фронте бывшие заключенные "все очень быстро заканчиваются".
"Этих свежемобилизованных... используют как пушечное мясо. Их постоянно бросают вперед на линию огня. Они просто как расходный материал, они сразу гибнут", – заявил Гайдай.
Глава ОВА подчеркнул, что такие бойцы в рядах оккупантов – как из тюрем, так и принудительно мобилизованные на временно оккупированных территориях – не проходят подготовку, у них нет нормальной экипировки. По его словам, их бросают на поле боя, чтобы обнаружить украинские огневые позиции, по которым потом начинает работать артиллерия оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские издания "Важные истории" и Gulagu.net со ссылкой на источники сообщили 6 июля, что в РФ более 50 заключенных, содержавшихся в колониях Санкт-Петербурга, отправили в Ростовскую область для дальнейшей переброски на восток Украины и участия в боевых действиях.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявлял 12 июля, что РФ направляет подразделения, сформированные из заключенных, на наиболее горячие участки фронта.
Против Украины воюет около 5 тыс. боевиков ЧВК "Вагнер", сообщило 4 августа издание LIGA.net со ссылкой на источники в украинской разведке.
По информации издания "Верстка" и правозащитной организации "Русь сидящая", на начало августа ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. Некоторые осужденные говорили, что в колонии якобы приезжает лично бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют владельцем ЧВК "Вагнер".