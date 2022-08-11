В Генштабе ВСУ рассказали, почему Шойгу и Герасимова не отправляют в отставку, хотя каждый третий российский офицер уже под следствием

Герасимова и Шойгу, по данным Генштаба ВСУ, не отправляют в отставку, чтобы не дискредитировать военное руководство РФ Фото: kremlin.ru

"Продолжаются репрессивные меры в отношении высшего и старшего офицерского состава вооруженных сил России из-за провалов стратегических планов на украинском направлении", – добавил он.

По имеющимся в Генштабе данным, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба РФ генерал Валерий Герасимов остаются на должностях "исключительно для предотвращения дискредитации высшего военного руководства".

Громов добавил, что с учетом взрывов на аэродромах Саки во временно оккупированном Крыму и Зябровка (Беларусь) ожидаются "новые кадровые решения" в отношении российского военного руководства.

В конце марта на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, российские СМИ обратили внимание, что Шойгу исчез из публичного пространства. К тому моменту он не появлялся на публике две недели.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что по его данным, у 66-летнего Шойгу случился инфаркт "после жесткой предъявы со стороны Путина за полный провал вторжения в Украину".

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, комментируя исчезновение российского министра, предположил, что в РФ проходит выяснение, "кто сделал такую подставу", направив войска в Украину. Впоследствии Шойгу вернулся в публичное пространство.

В середине мая советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что по его информации, Герасимов формально остается на своей должности, но фактически отстранен от нее.

Британские издания сообщили, что западные разведки не подтвердили эту информацию. По их данным, на тот момент президент РФ Владимир Путин по-прежнему тесно сотрудничал с Герасимовым.

"Мы считаем, что Путин и Герасимов участвуют в принятии тактических решений на уровне, который мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала", – сказал военный источник.