Пономарев: Самые полезные для Украины люди в российской власти – Шойгу и Патрушев. Один мудак развалил армию, второй поставлял некачественную аналитику

"Если говорить с точки зрения Украины, кто самый опасный человек в российской власти, а кто, наоборот, самый полезный, то самыми полезными людьми являются Шойгу и Патрушев. Потому что они – два мудака", – заявил он.
По оценке Пономарева, Шойгу развалил армию, а Патрушев оказался полезным с точки зрения "качества" аналитики по Украине, на основе которой в РФ принимались те или иные решения.
"Не зря же этого [руководителя Службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ генерал-полковника Сергея] Беседу несчастного тоже репрессировали. Ну что они Путину докладывали? То есть в голове абсолютные тараканы, толстые уже, откормленные", – добавил экс-депутат Госдумы РФ.
Пономарев при этом положительно оценил менеджерские качества премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
"Я Мишу знаю очень давно, и достаточно близко. И он – очень внятный человек. Очень жалко на самом деле... Это типичная российская современная черта, что эти профессиональные управленцы говорят: "Мы в политику не лезем. Это не наше дело. Мы просто качественно управляем", – рассказал он.
Ранее бизнесмен отмечал, что Мишустин, глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина и глава минфина России Антон Силуанов являются "основой" войны России против Украины.
В 2020 году бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов говорил, что в ближайший круг президента РФ входят шесть человек: Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, бывший руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук и глава администрации президента Антон Вайно.
В апреле 2022 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин принимал решение о вторжение в Украину в кругу небольшого числа "ястребов", куда входят Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Ряд экспертов, например бывший российский банкир Сергей Пугачев, который ранее входил в близкое окружение Путина, считают, что Патрушев в будущем может заменить Путина на посту президента. The Washington Post называет Патрушева наиболее вероятным преемником Путина.
В конце марта российские СМИ обратили внимание, что Шойгу не появляется на публике две недели., в отличие от первых недель войны.
СМИ отметили, что сокращение публичной деятельности главы минобороны РФ совпало по времени с неудачами российской армии в Украине. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, комментируя исчезновения российского министра, предположил, что в РФ проходит выяснение, "кто сделал такую подставу", направив войска в Украину.