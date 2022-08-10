Пономарев: Самые полезные для Украины люди в российской власти – Шойгу и Патрушев. Один мудак развалил армию, второй поставлял некачественную аналитику

"Если говорить с точки зрения Украины, кто самый опасный человек в российской власти, а кто, наоборот, самый полезный, то самыми полезными людьми являются Шойгу и Патрушев. Потому что они – два мудака", – заявил он.

По оценке Пономарева, Шойгу развалил армию, а Патрушев оказался полезным с точки зрения "качества" аналитики по Украине, на основе которой в РФ принимались те или иные решения.

"Не зря же этого [руководителя Службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ генерал-полковника Сергея] Беседу несчастного тоже репрессировали. Ну что они Путину докладывали? То есть в голове абсолютные тараканы, толстые уже, откормленные", – добавил экс-депутат Госдумы РФ.

Пономарев при этом положительно оценил менеджерские качества премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Я Мишу знаю очень давно, и достаточно близко. И он – очень внятный человек. Очень жалко на самом деле... Это типичная российская современная черта, что эти профессиональные управленцы говорят: "Мы в политику не лезем. Это не наше дело. Мы просто качественно управляем", – рассказал он.

Ранее бизнесмен отмечал, что Мишустин, глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина и глава минфина России Антон Силуанов являются "основой" войны России против Украины.

ВИДЕО