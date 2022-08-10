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Пономарев: Самые полезные для Украины люди в российской власти – Шойгу и Патрушев. Один мудак развалил армию, второй поставлял некачественную аналитику

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Шойгу, по мнению Пономарева, развалил армию России, чем оказался для Украины полезен
Шойгу, по мнению Пономарева, развалил армию России, чем оказался для Украины полезен
Фото: kremlin.ru

В окружении президента РФ Владимира Путина есть только двое людей, которые всецело поддерживали полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, "бахвалились и на этом спекулировали", – министр обороны РФ Сергей Шойгу и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Они же оказались самыми полезными для Украины людьми в российской власти. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, опубликованном 8 августа, высказал бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев.

"Если говорить с точки зрения Украины, кто самый опасный человек в российской власти, а кто, наоборот, самый полезный, то самыми полезными людьми являются Шойгу и Патрушев. Потому что они – два мудака", – заявил он.

По оценке Пономарева, Шойгу развалил армию, а Патрушев оказался полезным с точки зрения "качества" аналитики по Украине, на основе которой в РФ принимались те или иные решения.

"Не зря же этого [руководителя Службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ генерал-полковника Сергея] Беседу несчастного тоже репрессировали. Ну что они Путину докладывали? То есть в голове абсолютные тараканы, толстые уже, откормленные", – добавил экс-депутат Госдумы РФ.

Пономарев при этом положительно оценил менеджерские качества премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Я Мишу знаю очень давно, и достаточно близко. И он – очень внятный человек. Очень жалко на самом деле... Это типичная российская современная черта, что эти профессиональные управленцы говорят: "Мы в политику не лезем. Это не наше дело. Мы просто качественно управляем", – рассказал он.

Ранее бизнесмен отмечал, что Мишустин, глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина и глава минфина России Антон Силуанов являются "основой" войны России против Украины.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В 2020 году бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов говорил, что в ближайший круг президента РФ входят шесть человек: Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, бывший руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук и глава администрации президента Антон Вайно.

В апреле 2022 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин принимал решение о вторжение в Украину в кругу небольшого числа "ястребов", куда входят Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Ряд экспертов, например бывший российский банкир Сергей Пугачев, который ранее входил в близкое окружение Путина, считают, что Патрушев в будущем может заменить Путина на посту президента. The Washington Post называет Патрушева наиболее вероятным преемником Путина.

В конце марта российские СМИ обратили внимание, что Шойгу не появляется на публике две недели., в отличие от первых недель войны.

СМИ отметили, что сокращение публичной деятельности главы минобороны РФ совпало по времени с неудачами российской армии в Украине. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, комментируя исчезновения российского министра, предположил, что в РФ проходит выяснение, "кто сделал такую подставу", направив войска в Украину.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Сергей Нарышкин, оккупация, ФСБ, Илья Пономарев, Сергей Шойгу, Николай Патрушев, Минобороны, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, Сергей Пугачев, Юрий Ковальчук, Михаил Мишустин, российские оккупанты
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