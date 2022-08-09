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Пономарев: Всецело войну против Украины в окружении Путина не поддерживал, наверное, никто. Единственный, кто открыто высказался против войны, – Козак

 
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Пономарев (на фото) назвал двух человек из окружения Путина, которые спекулировали на войне
Пономарев (на фото) назвал двух человек из окружения Путина, которые спекулировали на войне
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Из ближайшего окружения президента России Владимира Путина против войны с Украиной открыто высказывался только заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев.

Журналист спросил его, кто в Кремле сегодня "явные апологеты войны", кто толкал Путина на войну, всецело ее поддерживал.

"Я бы сказал, всецело – наверное, никто. То есть я думаю, что людей, которые, так скажем, бахвалились и на этом спекулировали, только двое. Это [министр обороны РФ Сергей] Шойгу и [секретарь Совбеза Николай] Патрушев. Единственный человек, который высказался в открытую против войны в Совбезе, – это был Козак. За что, соответственно, пострадал. Человек, который пытался мягко отговорить Путина от принятия этого решения, – это [глава Службы внешней разведки] Сергей Нарышкин", – ответил Пономарев.

По его словам, если Нарышкин "извивался" при рассмотрении этого вопроса, то Козак "практически публично про это сказал".

"Он все-таки выдержал. [...] По моей информации, там у них было типа голосования, и он единственный проголосовал против", – объяснил Пономарев.

Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Козак родился в Бандурово Кировоградской области в 1958 году, он вырос и окончил школу в этом селе. Замглавы администрации президента РФ он стал 24 января 2020 года. Козак занял должность, которой ранее не было в штате ведомства. Он вел переговоры с Украиной на уровне советников лидеров в нормандском формате. Последняя встреча на его уровне (украинскую делегацию на переговорах возглавлял глава Офиса президента Андрей Ермак) состоялась 10 февраля в Германии, за две недели до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

21 февраля на заседании Совбеза РФ рассматривали признание "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР", которые контролируют часть территории на востоке Украины. О том, что кто-то из членов Совбеза выступил против такого признания – не сообщалось.

В СМИ широко разошлась перепалка, которая состоялась на этом заседании между Путиным и Нарышкиным. Во время выступления Путин требовал от Нарышкина дать прямой ответ, поддерживает ли он признание "ЛДНР", тот запутался и сказал, что поддерживает присоединение оккупированных территорий Донбасса к РФ.

Козака на этом заседании Путин "достаточно грубо обрывал", обратила внимание "Русская служба ВВС". Собеседники СМИ в мае рассказали, что Путин отстранил Козака от кураторства украинского направления.

После заседания Совбеза РФ Путин объявил о признании "независимости" "ЛДНР" и подписал соответствующие указы. Спустя три дня, 24 февраля, РФ начала полномасштабную войну против Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, война, Сергей Нарышкин, Илья Пономарев, Дмитрий Козак, вторжение, голосование, война России против Украины, ЛДНР
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