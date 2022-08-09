Пономарев: Всецело войну против Украины в окружении Путина не поддерживал, наверное, никто. Единственный, кто открыто высказался против войны, – Козак

Пономарев (на фото) назвал двух человек из окружения Путина, которые спекулировали на войне Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Журналист спросил его, кто в Кремле сегодня "явные апологеты войны", кто толкал Путина на войну, всецело ее поддерживал.

"Я бы сказал, всецело – наверное, никто. То есть я думаю, что людей, которые, так скажем, бахвалились и на этом спекулировали, только двое. Это [министр обороны РФ Сергей] Шойгу и [секретарь Совбеза Николай] Патрушев. Единственный человек, который высказался в открытую против войны в Совбезе, – это был Козак. За что, соответственно, пострадал. Человек, который пытался мягко отговорить Путина от принятия этого решения, – это [глава Службы внешней разведки] Сергей Нарышкин", – ответил Пономарев.

По его словам, если Нарышкин "извивался" при рассмотрении этого вопроса, то Козак "практически публично про это сказал".

"Он все-таки выдержал. [...] По моей информации, там у них было типа голосования, и он единственный проголосовал против", – объяснил Пономарев.

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