Пономарев: Всецело войну против Украины в окружении Путина не поддерживал, наверное, никто. Единственный, кто открыто высказался против войны, – Козак

Журналист спросил его, кто в Кремле сегодня "явные апологеты войны", кто толкал Путина на войну, всецело ее поддерживал.
"Я бы сказал, всецело – наверное, никто. То есть я думаю, что людей, которые, так скажем, бахвалились и на этом спекулировали, только двое. Это [министр обороны РФ Сергей] Шойгу и [секретарь Совбеза Николай] Патрушев. Единственный человек, который высказался в открытую против войны в Совбезе, – это был Козак. За что, соответственно, пострадал. Человек, который пытался мягко отговорить Путина от принятия этого решения, – это [глава Службы внешней разведки] Сергей Нарышкин", – ответил Пономарев.
По его словам, если Нарышкин "извивался" при рассмотрении этого вопроса, то Козак "практически публично про это сказал".
"Он все-таки выдержал. [...] По моей информации, там у них было типа голосования, и он единственный проголосовал против", – объяснил Пономарев.
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Козак родился в Бандурово Кировоградской области в 1958 году, он вырос и окончил школу в этом селе. Замглавы администрации президента РФ он стал 24 января 2020 года. Козак занял должность, которой ранее не было в штате ведомства. Он вел переговоры с Украиной на уровне советников лидеров в нормандском формате. Последняя встреча на его уровне (украинскую делегацию на переговорах возглавлял глава Офиса президента Андрей Ермак) состоялась 10 февраля в Германии, за две недели до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
21 февраля на заседании Совбеза РФ рассматривали признание "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР", которые контролируют часть территории на востоке Украины. О том, что кто-то из членов Совбеза выступил против такого признания – не сообщалось.
В СМИ широко разошлась перепалка, которая состоялась на этом заседании между Путиным и Нарышкиным. Во время выступления Путин требовал от Нарышкина дать прямой ответ, поддерживает ли он признание "ЛДНР", тот запутался и сказал, что поддерживает присоединение оккупированных территорий Донбасса к РФ.
Козака на этом заседании Путин "достаточно грубо обрывал", обратила внимание "Русская служба ВВС". Собеседники СМИ в мае рассказали, что Путин отстранил Козака от кураторства украинского направления.
После заседания Совбеза РФ Путин объявил о признании "независимости" "ЛДНР" и подписал соответствующие указы. Спустя три дня, 24 февраля, РФ начала полномасштабную войну против Украины.