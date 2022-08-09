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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пономарев: Человек в ближайшем окружении Путина посылал Западу сигналы, что готов договариваться. Это реально один из столпов режима

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Пономарев о российских властях: Уровень развала очень большой. Очень низкий уровень доверия. Реально не с кем решить вопрос
Пономарев о российских властях: Уровень развала очень большой. Очень низкий уровень доверия. Реально не с кем решить вопрос
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев считает, что сейчас "нет более оппозиционно настроенного слоя российского населения, чем правительство РФ". Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По выражению Пономарева, настроение в кремлевской элите сейчас – "полный п…здец", ее представители пытаются найти "кому сдаваться, с кем решать вопросы, кому можно занести, чтобы сбежать".

"Мне постоянно пишут, и не только мне. Знаю, что пишут и в офис украинского президента, и на Запад пишут. Всем пишут. Украинской власти – меньше, потому что непонятно, опять-таки, с кем решать вопросы. Уж больно это все ненадежно. Но вообще все, кто могут участвовать как посредники, думаю, получают подобные запросы постоянно и по самым разным линиям", – сказал он.

На уточнение, верно ли, что из РФ на Запад идут сигналы, что "мы готовы сдаваться и договариваться", он ответил утвердительно, добавив, что такие запросы идут в том числе от представителей очень высоких уровней российского руководства.

"Я знаю одного человека в самом ближайшем окружении [президента РФ Владимира] Путина, от которого тоже есть такой запрос. Ты даже не можешь поверить, кто бы это мог быть. Я не могу его, естественно, назвать, потому что это разрушит всю историю. Но ты себе не представляешь: это реально один из столпов режима. Уровень развала очень большой. Очень низкий уровень доверия. Реально не с кем решить вопрос", – сказал Пономарев Гордону. 

Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство. Читайте текстовую версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

В конце мая российское издание "Медуза" писало со ссылкой на собственные источники, что российская элита разделилась на два лагеря, причем ни в одном из них нет довольных политикой Путина. По информации издания, бизнес и многие члены правительства недовольны тем, что президент РФ начал войну, не подумав о масштабах санкций, а представителей силовых структур не устраивают медленные темпы так называемой "спецоперации". 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, правительство, Илья Пономарев, переговоры, война России против Украины, правительство РФ
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