Пономарев: Человек в ближайшем окружении Путина посылал Западу сигналы, что готов договариваться. Это реально один из столпов режима

Пономарев о российских властях: Уровень развала очень большой. Очень низкий уровень доверия. Реально не с кем решить вопрос Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

По выражению Пономарева, настроение в кремлевской элите сейчас – "полный п…здец", ее представители пытаются найти "кому сдаваться, с кем решать вопросы, кому можно занести, чтобы сбежать".

"Мне постоянно пишут, и не только мне. Знаю, что пишут и в офис украинского президента, и на Запад пишут. Всем пишут. Украинской власти – меньше, потому что непонятно, опять-таки, с кем решать вопросы. Уж больно это все ненадежно. Но вообще все, кто могут участвовать как посредники, думаю, получают подобные запросы постоянно и по самым разным линиям", – сказал он.

На уточнение, верно ли, что из РФ на Запад идут сигналы, что "мы готовы сдаваться и договариваться", он ответил утвердительно, добавив, что такие запросы идут в том числе от представителей очень высоких уровней российского руководства.

"Я знаю одного человека в самом ближайшем окружении [президента РФ Владимира] Путина, от которого тоже есть такой запрос. Ты даже не можешь поверить, кто бы это мог быть. Я не могу его, естественно, назвать, потому что это разрушит всю историю. Но ты себе не представляешь: это реально один из столпов режима. Уровень развала очень большой. Очень низкий уровень доверия. Реально не с кем решить вопрос", – сказал Пономарев Гордону.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube