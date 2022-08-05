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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Роль России в войне – "исключительно мирная", а мюнхенская речь Путина была "пророческой". "Медуза" опубликовала еще одну пропагандистскую методичку Кремля

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Путин 15 лет назад в "мюнхенской речи" якобы заложил основы нового мирового порядка таков новый тезис российской пропаганды
Путин 15 лет назад в "мюнхенской речи" якобы заложил основы нового мирового порядка – таков новый тезис российской пропаганды
Фото: EPA

Российское издание "Медуза" 4 августа обнародовало тезисы из очередного информационного пособия для российских пропагандистов, которое, как утверждается, подготовлено в администрации президента России Владимира Путина. "Методичка" была приурочена к 1 августа – дате начала Первой мировой войны в 1914 году.

Соответственно, войну России против Украины пропагандистам предлагают сравнивать с событиями 1914-го, когда Российскую империю якобы втянули в войну.

Пропагандистам рекомендуют "отработать" тезис, что РФ вторглась на Украину якобы из-за того, что "они своих не бросают" и "защищают братские народы от гнета". Только в 1914-м Россия "не смогла бросить" сербов, а в 2014-м и далее – население Донецкой и Луганской областей.

Еще одна параллель с началом XX века, которую внедряют кремлевские идеологи, – "вмешательство Запада". Утверждается, что тогда Германия спонсировала большевиков в Российской империи – вплоть до "массовых беспорядков" 1917 года. В методичке просят росСМИ обратить внимание на то, что так Запад якобы действует в отношении РФ и сегодня.

Следующий тезис состоит в том, что якобы США с 2014 года "взращивали с помощью русофобии несколько поколений украинцев, которые ненавидят Россию и готовы убивать россиян". 

Роль России в развязанной ею войне против Украины, говорится в методичке, якобы "исключительно мирная". Российские власти якобы всячески "пытались погасить конфликт", но "США сделали Украину передовой в противостоянии Запада против России" – и тогда РФ "была вынуждена" начать "спецоперацию".

В документе сообщается также, что начав вторжение в Украину, "Россия отстаивает не только свои национальные интересы, свою уникальность как цивилизации, но и право других стран на уникальность, на уважение в многополярном мире".

В связи с идеей "многополярного мира", пишет "Медуза", пропагандисты должны убеждать россиян, что роль США в мире скоро нивелируется и сформируется "новый мировой порядок".

В Кремле считают, что строителем этого порядка якобы будет РФ, а его принципы изложил Путин в своей "мюнхенской речи" в 2007 году, сделав Россию "пророком дегегемонизации" мировых отношений.

В предыдущей кремлевской методичке, которую "Медуза" опубликовала 1 августа, российским СМИ было рекомендовано проводить параллели между войной в Украине и крещением Руси, а Путина – сравнивать с князем Александром Невским, потому что якобы после начала войны в Украине, как и после битвы на Неве, "народ сплотился вокруг национального лидера".

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня.

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