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Интервью легендарного чешского хоккеиста Гашека не опубликовали в РФ из-за размышлений о фашизме в России. Он передал его чешским СМИ

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Гашек последовательно высказывается против российской агрессии в Украине
Гашек последовательно высказывается против российской агрессии в Украине
Скриншот: Dominik Hasek / Twitter

Звезда чешского хоккея Доминик Гашек, выступавший на клубном уровне в том числе в России, сообщил 30 июля в Twitter, что российское спортивное издание "Матч ТВ" так и не опубликовало его интервью, инициатором которого само же и выступило. Поэтому хоккеист предоставил текст для публикации чешскому спортивному порталу isport.cz.

Как подчеркивает Гашек, его согласие на разговор с представителем российского СМИ было продиктовано стремлением ясно и четко выразить собственную позицию. Однако, убедившись, что канал "Матч ТВ" интервью так и не опубликовал, спортсмен решил сделать это самостоятельно.

По словам экс-голкипера чешской сборной, он сразу "не очень-то верил", что российские медиа действительно опубликуют интервью, поэтому подготовил свои ответы стразу на двух языках – чешском и русском.

В интервью Гашек подчеркнул, что никогда и нигде не говорил, что считает русских фашистами, только один раз в дискуссии в соцсетях, да и то взяв слово "фашизм" в кавычки. При этом хоккеист убежден, что политика России "излучает многие формы фашизма".

Этот вывод спортсмен сделал на основании основных черт фашизма. По мнению Гашека, это милитаризм, сильный лидер в руководстве государством, национализм (как превосходство своей нации над другими, в случае с РФ – над украинцами, и неприязнь к иностранцам). Кроме того, РФ, по его словам, тратит огромную часть своего бюджета на вооружение.

"Факт, что во главе российского государства давно находится личность, которая стоит чуть ли не над законом, которая определяет законы, влияет на государство и не только на государственные СМИ. И то, что во главе Российского государства стоит человек, который часто мешает людям собираться и публично его критиковать", – добавил он.

После этих заключений журналист "Матч ТВ" спросил Гашека, не кажется ли ему, что фашист – он сам. Вратарь ответил, что никаких признаков фашизма в себе не находит, так как является противником и критиком национализма, ограничений свободы слова и длительного пребывания руководителей государства у власти.

"Я хочу, чтобы наше вооружение было только для защиты нашей страны или для защиты союзника, на которого напали. Мы никогда не должны нападать на чужую страну, чтобы получить ее территорию для нашей собственной выгоды", – подчеркнул хоккеист.

Также Гашек обратился к своим бывшим одноклубникам из московского "Спартака" и болельщикам команды с призывом сделать все возможное для прекращения российской агрессии в Украине.

Гашек выступает против российского вторжения с первого дня войны, поддерживает Украину и приветствовал решение о запрете выступать на международных соревнованиях для российских спортсменов. 

По словам хоккеиста, россияне несут коллективную ответственность за войну и убийства в Украине и только они могут повлиять на власть, которую выбрали. Критикует он и чешские власти, призывая принять закон, запрещающий чехам работать в РФ. Гашек предлагает наказывать за это тюремным сроком в 15 лет.

Контекст:

57-летний экс-голкипер Доминик Гашек является одним из самых успешных хоккеистов Чехии. Он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в НХЛ. Перед завершением карьеры играл один сезон (2010/2011) в составе московского "Спартака".

После вторжения российских войск в Украину Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила национальные сборные России и Беларуси всех возрастов, а также российские и белорусские клубы от участия в любых соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации.

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