Легендарный чешский хоккеист предложил сажать чехов на 15 лет за работу в России

"Я считаю, что, например, 15 лет тюрьмы за работу во вражеской стране, в РФ, было бы очень кстати. Это, безусловно, повысило бы защиту нас и наших союзников и, вероятно, спасло бы много жизней", – отметил Гашек.
Tak já se domnívám, * e nap * . 15 let v * zení za práci v zemi nep * ítele v RF by velmi pomohlo. Ur * it * by to zvýšilo ochranu nás a našich spojenc * a pravd * podobn * zachránilo mnoho lidských * ivot *— Dominik Hasek (@hasek_dominik) July 26, 2022
Экс-хоккеист уточнил, что винит в сложившейся ситуации не игрока, а правительство Чехии.
"Работа гражданина Чехии в РФ – это поддержка российского режима, войны в Украине и, следовательно, опасность для нашей страны и ее граждан. Я виню не игрока или его агента, а правительство и парламент Чехии за то, что они не приняли закон, запрещающий это", – подчеркнул Гашек.
Mrzí m * to moc. Práce * eského ob * ana v RF je podporou ruského re * imu, války na UA a tedy nebezpe * í pro naši zemi a její ob * any. Neviním však toho kluka ani jeho agenta, ale vládu @strakovka a parlament * R, * e doposud nep * ijal zákon, který toto zakazuje * https://t.co/5oiew7MJmj— Dominik Hasek (@hasek_dominik) July 25, 2022
57-летний экс-голкипер Доминик Гашек является одним из самых успешных хоккеистов Чехии. Он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в НХЛ. Перед завершением карьеры он играл один сезон (2010/11) в составе московского "Спартака".
После вторжения российских войск в Украину Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила национальные сборные России и Беларуси всех возрастов, а также российские и белорусские клубы от участия в любых соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации.