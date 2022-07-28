Легендарный чешский хоккеист предложил сажать чехов на 15 лет за работу в России

Доминик Гашек, комментируя переход чешского хоккеиста в питерский клуб СКА, заявил, что “15 лет тюрьмы за работу во вражеской стране было бы очень кстати” Фото: EPA

"Я считаю, что, например, 15 лет тюрьмы за работу во вражеской стране, в РФ, было бы очень кстати. Это, безусловно, повысило бы защиту нас и наших союзников и, вероятно, спасло бы много жизней", – отметил Гашек.

Tak já se domnívám, * e nap * . 15 let v * zení za práci v zemi nep * ítele v RF by velmi pomohlo. Ur * it * by to zvýšilo ochranu nás a našich spojenc * a pravd * podobn * zachránilo mnoho lidských * ivot * — Dominik Hasek (@hasek_dominik) July 26, 2022

Экс-хоккеист уточнил, что винит в сложившейся ситуации не игрока, а правительство Чехии.

"Работа гражданина Чехии в РФ – это поддержка российского режима, войны в Украине и, следовательно, опасность для нашей страны и ее граждан. Я виню не игрока или его агента, а правительство и парламент Чехии за то, что они не приняли закон, запрещающий это", – подчеркнул Гашек.

Mrzí m * to moc. Práce * eského ob * ana v RF je podporou ruského re * imu, války na UA a tedy nebezpe * í pro naši zemi a její ob * any. Neviním však toho kluka ani jeho agenta, ale vládu @strakovka a parlament * R, * e doposud nep * ijal zákon, který toto zakazuje * https://t.co/5oiew7MJmj — Dominik Hasek (@hasek_dominik) July 25, 2022