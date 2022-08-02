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В Минкульте рекомендовали переименовать украинские улицы, названные в честь Гагарина, Чкалова, Горького и других россиян. Полный список

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Гагарин кандидат №1 на переименование согласно рекомендациям Минкульта
Гагарин – кандидат №1 на переименование согласно рекомендациям Минкульта
Фото: Половко Сергей / ru.wikipedia.org

Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики (МКИП) Украины по преодолению последствий русификации и тоталитаризма определил 10 наиболее распространенных топонимов в честь российских деятелей, которые рекомендуются к переименованию в первую очередь. Об этом сообщается 2 августа на официальном сайте МКИП.

"Значительное количество названий городских улиц, площадей и проспектов в украинских городах связано с россиянами, чьи жизнь и деятельность не имеют отношения к Украине, ее истории, науке, культуре, а в большинстве случаев они не родились здесь", – заявили в ведомстве.

Экспертный совет Минкульта составил топ-10 имен, которые встречаются на картах украинских населенных пунктов чаще всего. Топонимы, названные в их честь, рекомендуется переименовать в первую очередь.

В список вошли летчики-испытатели Юрий Гагарин, Валерий Чкалов и Владимир Комаров, поэты и писатели Александр Пушкин, Максим Горький, Михаил Лермонтов и Владимир Маяковский, биолог и селекционер Иван Мичурин, полководец Александр Суворов, герой Советского Союза Александр Матросов.

Экспертный совет министерства рекомендует во время переименований "рассматривать возможность замены указанных названий" для минимизации влияния советско-российских нарративов на мировоззрение украинцев, установления исторической справедливости и восстановления украинской историко-национальной топонимики, говорится в сообщении.

"В условиях широкомасштабного вторжения России в Украину следует учитывать, что враг даже топонимику использует как манипуляционный механизм для ретрансляции пропагандистских месседжей, ценностей, своей мировоззренческой модели и концепта так называемого "русского мира". Полномасштабная война стала катализатором для ускорения процесса устранения из культурного пространства Украины и общественно-политического дискурса того российского, что десятилетиями внедрялось как "великая русская культура", – заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Контекст:

В Украине после открытого вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники.

В частности, в Харькове решили изменить название Харьковского областного русского театра имени А.С. Пушкина.

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул заявил, что в городе не будет "московских" и "бурятских" улиц (имея в виду российские топонимы в целом). Их переименуют в честь Байдена, Джонсона, Чернобаевки и так далее.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Одессы обсудить возможность демонтажа памятника российской царице Екатерине II.

Теги: Россия, Украина, Одесса, памятник, российская пропаганда, Александр Ткаченко, Минкульт, история, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Владимир Маяковский, Александр Пушкин, Юрий Гагарин, писатель, Михаил Лермонтов, переименование, улицы
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