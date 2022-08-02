В Минкульте рекомендовали переименовать украинские улицы, названные в честь Гагарина, Чкалова, Горького и других россиян. Полный список

"Значительное количество названий городских улиц, площадей и проспектов в украинских городах связано с россиянами, чьи жизнь и деятельность не имеют отношения к Украине, ее истории, науке, культуре, а в большинстве случаев они не родились здесь", – заявили в ведомстве.

Экспертный совет Минкульта составил топ-10 имен, которые встречаются на картах украинских населенных пунктов чаще всего. Топонимы, названные в их честь, рекомендуется переименовать в первую очередь.

В список вошли летчики-испытатели Юрий Гагарин, Валерий Чкалов и Владимир Комаров, поэты и писатели Александр Пушкин, Максим Горький, Михаил Лермонтов и Владимир Маяковский, биолог и селекционер Иван Мичурин, полководец Александр Суворов, герой Советского Союза Александр Матросов.

Экспертный совет министерства рекомендует во время переименований "рассматривать возможность замены указанных названий" для минимизации влияния советско-российских нарративов на мировоззрение украинцев, установления исторической справедливости и восстановления украинской историко-национальной топонимики, говорится в сообщении.

"В условиях широкомасштабного вторжения России в Украину следует учитывать, что враг даже топонимику использует как манипуляционный механизм для ретрансляции пропагандистских месседжей, ценностей, своей мировоззренческой модели и концепта так называемого "русского мира". Полномасштабная война стала катализатором для ускорения процесса устранения из культурного пространства Украины и общественно-политического дискурса того российского, что десятилетиями внедрялось как "великая русская культура", – заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.