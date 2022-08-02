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Зеленский ответил на две петиции с требованием убрать из Одессы памятник российской императрице Екатерине II

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Официально памятник называется основателям Одессы
Официально памятник называется основателям Одессы
Фото: wikipedia.org

Президент Украины Владимир Зеленский 1 августа опубликовал ответы на две набравшие более 25 тыс. голосов электронные петиции, авторы которых требовали убрать из Одессы памятник российской императрице Екатерине II.

Первая петиция, которая была опубликована 20 мая, предлагает заменить памятник Екатерине II памятником американскому актеру Билли Геррингтону. Вторую разместили 28 июня, ее автор требовал снести памятник "той, кто способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожила Запорожскую Сечь, внедрила политику насильственной русификации и диктата чужой культуры, превратив свободных украинцев в рабов, утвердив крепостное право".

Зеленский ответил, что памятник Екатерине установлен по решению Одесского городского совета, и именно на местных властях лежит ответственность за это.

"Я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией. Также в письме в Одесский городской совет мною указана важность защиты национальных интересов, проработка вопросов по очищению общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы", – объяснил Зеленский в ответе на одну из петиций.

Контекст:

Памятник Екатерине II в Одессе установлен на Екатерининской площади, в историческом центре города. Его официальное название – "Памятник основателям Одессы", а неофициальное, как отмечает "Южне.City", – "Памятник Екатерине и ее любовникам" (у ног статуи императрицы стоят скульптуры адмирала Хосе де Рибаса, инженера Франсуа де Волана и князей Григория Потемкина и Платона Зубова).

Памятник был установлен в 1900 году. После революции 1917 года его снесли, остатки бронзовых скульптур хранились в краеведческом музее города, в 2007-м в ходе реставрации площади монумент вернули на прежнее место.

За 15 лет были поданы несколько судебных исков с попыткой отменить возвращение памятника.

Летом 2017 года Приморский райсуд Одессы признал незаконным и отменил решение Одесского горсовета об установке памятника основателям Одессы на Екатерининской площади. В том же году Институт национальной памяти предложил Одесскому городскому совету демонтировать памятник.

Однако в апреле 2019-го Верховный суд Украины поставил точку в спорах и решил оставить монумент.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Одесса, памятник, культура, петиция, горсовет, Владимир Зеленский, скульптура, президент, Екатерина II
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