Зеленский ответил на две петиции с требованием убрать из Одессы памятник российской императрице Екатерине II

Первая петиция, которая была опубликована 20 мая, предлагает заменить памятник Екатерине II памятником американскому актеру Билли Геррингтону. Вторую разместили 28 июня, ее автор требовал снести памятник "той, кто способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожила Запорожскую Сечь, внедрила политику насильственной русификации и диктата чужой культуры, превратив свободных украинцев в рабов, утвердив крепостное право".

Зеленский ответил, что памятник Екатерине установлен по решению Одесского городского совета, и именно на местных властях лежит ответственность за это.

"Я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией. Также в письме в Одесский городской совет мною указана важность защиты национальных интересов, проработка вопросов по очищению общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы", – объяснил Зеленский в ответе на одну из петиций.