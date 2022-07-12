Петиция о замене памятника Екатерине II в Одессе набрала более 25 тыс. голосов, теперь ее рассмотрит Зеленский

Петиция была обнародована на сайте Офиса президента Украины 20 мая, ее инициатор – Алексей Матвеев.

Нужное для рассмотрения количество голосов петиция набрала 12 июля, на момент публикации ее подписали более 25 тыс. человек при необходимых 25 тыс. голосов.

Автор петиции объясняет, что Екатерина II – контроверсионная фигура, которая нанесла большой вред государственности и культуре Украины.

"Сам факт установки этого памятника был страшной ошибкой, и каждый день его дальнейшего существования сигнализирует о том, что Одесса находится в зоне российского культурного влияния. Пора это изменить", – заявляет Матвеев и предлагает установить на месте памятника Екатерине II скульптуру Геррингтона – актера, который снимался в порнофильмах в 90-х годах.

Геррингтон перестал сниматься в 2008-м и перешел в строительный бизнес. В 2018-м он погиб в автокатастрофе. Актер также является героем мемов. Идея "увековечить" его в украинском городе не нова, в Запорожье в прошлом году предлагали назвать в его честь площадь, о чем писало издание Forpost.

На сайте президента есть еще одна петиция, касающаяся памятника Екатерине ІІ. Автор – Стефания Цегельник – предлагает снести ее.

"Достаточно выделять миллионы гривен на содержание памятника той, которая способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожила Запорожскую Сечь, внедрила политику насильственного обрусения и диктата чужой культуры, превратив свободных украинцев в рабов, утвердив крепостное право. В независимой Украине недопустимо прославлять наших поработителей. Место памятникам тиранам и убийцам украинцев – на свалке", – заявила автор.

Эта петиция с 28 июня набрала 23,6 тыс. голосов.