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ПОЛИТИКА

Петиция о замене памятника Екатерине II в Одессе набрала более 25 тыс. голосов, теперь ее рассмотрит Зеленский

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Памятник Екатерине II установлен на Екатерининской площади в Одессе
Памятник Екатерине II установлен на Екатерининской площади в Одессе
Фото: uc.od.ua

Более 25 тыс. голосов набрала петиция, автор которой предлагает заменить памятник российской императрице Екатерине II памятником американскому актеру Билли Геррингтону.

Петиция была обнародована на сайте Офиса президента Украины 20 мая, ее инициатор – Алексей Матвеев. 

Нужное для рассмотрения количество голосов петиция набрала 12 июля, на момент публикации ее подписали более 25 тыс. человек при необходимых 25 тыс. голосов. 

Автор петиции объясняет, что Екатерина II – контроверсионная фигура, которая нанесла большой вред государственности и культуре Украины.

"Сам факт установки этого памятника был страшной ошибкой, и каждый день его дальнейшего существования сигнализирует о том, что Одесса находится в зоне российского культурного влияния. Пора это изменить", – заявляет Матвеев и предлагает установить на месте памятника Екатерине II скульптуру Геррингтона – актера, который снимался в порнофильмах в 90-х годах.

Геррингтон перестал сниматься в 2008-м и перешел в строительный бизнес. В 2018-м он погиб в автокатастрофе. Актер также является героем мемов. Идея "увековечить" его в украинском городе не нова, в Запорожье в прошлом году предлагали назвать в его честь площадь, о чем писало издание Forpost

На сайте президента есть еще одна петиция, касающаяся памятника Екатерине ІІ. Автор – Стефания Цегельник – предлагает снести ее. 

"Достаточно выделять миллионы гривен на содержание памятника той, которая способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожила Запорожскую Сечь, внедрила политику насильственного обрусения и диктата чужой культуры, превратив свободных украинцев в рабов, утвердив крепостное право. В независимой Украине недопустимо прославлять наших поработителей. Место памятникам тиранам и убийцам украинцев – на свалке", – заявила автор. 

Эта петиция с 28 июня набрала 23,6 тыс. голосов. 

Контекст:

Памятник Екатерине II в Одессе установлен на Екатерининской площади, в историческом центре города. Его официальное название – "Памятник основателям Одессы", а неофициальное, как отмечает "Южне.City", – "Памятник Екатерине и ее любовникам" (у ног статуи императрицы стоят скульптуры адмирала Хосе де Рибаса, инженера Франсуа де Волана и князей Григория Потемкина и Платона Зубова). 

Памятник был установлен в 1900 году. После революции 1917 года его снесли, остатки бронзовых скульптур хранились в краеведческом музее города, в 2007-м в ходе реставрации площади монумент вернули на прежнее место. 

За 15 лет были поданы несколько судебных исков с попыткой отменить возвращение памятника.

Летом 2017 года Приморский райсуд Одессы признал незаконным и отменил решение Одесского горсовета об установке памятника основателям Одессы на Екатерининской площади. В том же году Институт национальной памяти предложил Одесскому городскому совету демонтировать памятник.

Однако в апреле 2019-го Верховный суд Украины поставил точку  в спорах и решил оставить монумент

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, памятник, культура, петиция, история, Екатерина II
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