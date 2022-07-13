Вторая петиция о сносе памятника Екатерине II в Одессе набрала достаточно голосов для рассмотрения Зеленским

Петиция была обнародована на сайте Офиса президента Украины 28 июня, ее инициатор – Стефания Цегельник.

"Хватит выделять миллионы гривен на содержание памятника той, кто способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожила Запорожскую Сечь, внедрила политику насильственной русификации и диктата чужой культуры, превратив свободных украинцев в рабов, утвердив крепостное право. В независимой Украине недопустимо прославлять наших поработителей. Место памятникам тиранам и убийцам украинцев на свалке", – говорится в петиции.

Это уже вторая подобная петиция, набравшая более 25 тыс. голосов. Первая предлагает заменить памятник Екатерине II памятником американскому актеру Билли Геррингтону. Теперь на обе петиции должен ответить президент Украины Владимир Зеленский.