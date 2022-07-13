Вторая петиция о сносе памятника Екатерине II в Одессе набрала достаточно голосов для рассмотрения Зеленским

Петиция была обнародована на сайте Офиса президента Украины 28 июня, ее инициатор – Стефания Цегельник.
"Хватит выделять миллионы гривен на содержание памятника той, кто способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожила Запорожскую Сечь, внедрила политику насильственной русификации и диктата чужой культуры, превратив свободных украинцев в рабов, утвердив крепостное право. В независимой Украине недопустимо прославлять наших поработителей. Место памятникам тиранам и убийцам украинцев на свалке", – говорится в петиции.
Это уже вторая подобная петиция, набравшая более 25 тыс. голосов. Первая предлагает заменить памятник Екатерине II памятником американскому актеру Билли Геррингтону. Теперь на обе петиции должен ответить президент Украины Владимир Зеленский.
Памятник Екатерине II в Одессе установлен на Екатерининской площади, в историческом центре города. Его официальное название – "Памятник основателям Одессы", а неофициальное, как отмечает "Южне.City", – "Памятник Екатерине и ее любовникам" (у ног статуи императрицы стоят скульптуры адмирала Хосе де Рибаса, инженера Франсуа де Волана и князей Григория Потемкина и Платона Зубова).
Памятник был установлен в 1900 году. После революции 1917 года его снесли, остатки бронзовых скульптур хранились в краеведческом музее города, в 2007-м в ходе реставрации площади монумент вернули на прежнее место.
За 15 лет были поданы несколько судебных исков с попыткой отменить возвращение памятника.
Летом 2017 года Приморский райсуд Одессы признал незаконным и отменил решение Одесского горсовета об установке памятника основателям Одессы на Екатерининской площади. В том же году Институт национальной памяти предложил Одесскому городскому совету демонтировать памятник.
Однако в апреле 2019-го Верховный суд Украины поставил точку в спорах и решил оставить монумент.