ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Вторая петиция о сносе памятника Екатерине II в Одессе набрала достаточно голосов для рассмотрения Зеленским

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Памятник Екатерине II в Одессе установлен на Екатерининской площади
Памятник Екатерине II в Одессе установлен на Екатерининской площади
Фото: dumskaya.net

Более 25 тыс. голосов набрала петиция с предложением снести памятник российской императрице Екатерине II в Одессе.

Петиция была обнародована на сайте Офиса президента Украины 28 июня, ее инициатор – Стефания Цегельник.

"Хватит выделять миллионы гривен на содержание памятника той, кто способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожила Запорожскую Сечь, внедрила политику насильственной русификации и диктата чужой культуры, превратив свободных украинцев в рабов, утвердив крепостное право. В независимой Украине недопустимо прославлять наших поработителей. Место памятникам тиранам и убийцам украинцев на свалке", – говорится в петиции.

Это уже вторая подобная петиция, набравшая более 25 тыс. голосов. Первая предлагает заменить памятник Екатерине II памятником американскому актеру Билли Геррингтону. Теперь на обе петиции должен ответить президент Украины Владимир Зеленский.

Контекст:

Памятник Екатерине II в Одессе установлен на Екатерининской площади, в историческом центре города. Его официальное название – "Памятник основателям Одессы", а неофициальное, как отмечает "Южне.City", – "Памятник Екатерине и ее любовникам" (у ног статуи императрицы стоят скульптуры адмирала Хосе де Рибаса, инженера Франсуа де Волана и князей Григория Потемкина и Платона Зубова).

Памятник был установлен в 1900 году. После революции 1917 года его снесли, остатки бронзовых скульптур хранились в краеведческом музее города, в 2007-м в ходе реставрации площади монумент вернули на прежнее место.

За 15 лет были поданы несколько судебных исков с попыткой отменить возвращение памятника.

Летом 2017 года Приморский райсуд Одессы признал незаконным и отменил решение Одесского горсовета об установке памятника основателям Одессы на Екатерининской площади. В том же году Институт национальной памяти предложил Одесскому городскому совету демонтировать памятник.

Однако в апреле 2019-го Верховный суд Украины поставил точку в спорах и решил оставить монумент.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Одесса, памятник, петиция, Екатерина II
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ
  "Каждый сегодня может быть волонтером". Блогер Птушкин в новом выпуске рассказал об известных украинских волонтерах. Видео
  "Каждый сегодня может быть волонтером". Блогер Птушкин в новом выпуске рассказал об известных украинских волонтерах. Видео
"Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке". Комаров продал свою машину за 1 млн грн
"Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке". Комаров продал свою машину за 1 млн грн
"Те же заборы перекошенные, тот же сортир в огороде. Раньше иконки были, а теперь ящик". Шевчук объяснил, почему россияне поддерживают войну против Украины
"Те же заборы перекошенные, тот же сортир в огороде. Раньше иконки были, а теперь ящик". Шевчук объяснил, почему россияне поддерживают войну против Украины
"Доказала, что не терпила". В сети обсуждают пост Гордона о школьнице, написавшей письмо Путину
"Доказала, что не терпила". В сети обсуждают пост Гордона о школьнице, написавшей письмо Путину
"Хочется получать удовольствие от каждого дня". Защищающий Украину на передовой Сенцов показал, как выглядит в день своего 46-летия
"Хочется получать удовольствие от каждого дня". Защищающий Украину на передовой Сенцов показал, как выглядит в день своего 46-летия
"Дома". Солистка группы Onuka показала двухлетнего сына на фоне пшеничного поля и голубого неба
"Дома". Солистка группы Onuka показала двухлетнего сына на фоне пшеничного поля и голубого неба
Шевчук: Русские не рабы, мы просто в оккупации
Шевчук: Русские – не рабы, мы просто в оккупации
  Астафьева: Сейчас все запели на украинском. Для меня это подхалимство, ненастоящее творчество. Это песни, которые идут в никуда
  Астафьева: Сейчас все запели на украинском. Для меня это подхалимство, ненастоящее творчество. Это песни, которые идут в никуда
"Откуда такое пузико вылезло?!", "Вы беременны?" В сети обсуждают фото Каменских в костюме от украинского бренда
"Откуда такое пузико вылезло?!", "Вы беременны?" В сети обсуждают фото Каменских в костюме от украинского бренда
"Он всегда чувствует и поддерживает меня". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала редкое романтическое фото с мужем
"Он всегда чувствует и поддерживает меня". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала редкое романтическое фото с мужем
  Monatik презентовал анимационный клип на песню из своего нового альбома "Art Оборона". Видео
  Monatik презентовал анимационный клип на песню из своего нового альбома "Art Оборона". Видео
"Господи, как же хорошо было". Макаревич рассказал о совместном отдыхе с молодой женой
"Господи, как же хорошо было". Макаревич рассказал о совместном отдыхе с молодой женой
Объявлены номинанты премии "Эмми 2022"
Объявлены номинанты премии "Эмми 2022"
"Краса Украины! Самые красивые девушки из Украины!" Никитюк снялась в поле
"Краса Украины! Самые красивые девушки – из Украины!" Никитюк снялась в поле
"Не разгоняйте говно на вентиляторе". Полякова рассказала, когда и для чего ее муж выезжал за границу
"Не разгоняйте говно на вентиляторе". Полякова рассказала, когда и для чего ее муж выезжал за границу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче" (206821)
2
Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей" (134961)
3
Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали (108160)
4
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина (95731)
5
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы (65777)
6
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину (62479)
7
"Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова (60634)
8
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото (52520)
 
 
 
 