В Хусте Закарпатской области улицу Льва Толстого переименовали в честь Бориса Джонсона

Соответствующее решение 22 июля принял Хустский городской совет, сообщил пресс-центр горсовета.
Отмечается, что в повестке дня заседания был один из наиболее обсуждаемых среди населения вопросов – переименование улиц.
"Из-за войны России против Украины началась активная работа по декоммунизации. Хустским городским головой еще весной было инициировано переименование в Хустской ГТО улиц с советскими названиями, а это – 60 улиц", – говорится в сообщении.
Новые окончательные названия улиц депутаты горсовета утвердили после учета замечаний.
Так, одну из улиц Хуста – улицу Льва Толстого переименовали в честь Бориса Джонсона.
После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустил процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями – в Ужгороде переименуют 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25. Кроме того, в Ужгороде, Тернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный еще в 1969 году.
Великобритания в ответ на российскую агрессию предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси.
Сам Джонсон активно поддерживает Украину. После вторжения РФ 24 февраля он дважды побывал в Украине. Джонсон заявил 9 июня, что Великобритания должна продолжать поддерживать Украину, несмотря на экономические трудности. "Мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется в условиях ее войны с Россией. Покинуть ее было бы морально отвратительно", – отметил премьер.
Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", Джонсон – иностранный лидер, у которого один из самых высоких показателей положительного отношения среди украинцев.
В начале июня Джонсона посвятили в казаки в Чернигове, политик также стал почетным гражданином Одессы.