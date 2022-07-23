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В Хусте Закарпатской области улицу Льва Толстого переименовали в честь Бориса Джонсона

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Джонсон активно поддерживает Украину
Джонсон активно поддерживает Украину
Фото: EPA

В городе Хуст Закарпатской области улицу имени российского писателя Льва Толстого переименовали в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Соответствующее решение 22 июля принял Хустский городской совет, сообщил пресс-центр горсовета.

Отмечается, что в повестке дня заседания был один из наиболее обсуждаемых среди населения вопросов – переименование улиц.

"Из-за войны России против Украины началась активная работа по декоммунизации. Хустским городским головой еще весной было инициировано переименование в Хустской ГТО улиц с советскими названиями, а это – 60 улиц", – говорится в сообщении.

Новые окончательные названия улиц депутаты горсовета утвердили после учета замечаний.

Так, одну из улиц Хуста – улицу Льва Толстого переименовали в честь Бориса Джонсона.

После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустил процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями – в Ужгороде переименуют 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25. Кроме того, в УжгородеТернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный еще в 1969 году.

Контекст:

Великобритания в ответ на российскую агрессию предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси.

Сам Джонсон активно поддерживает Украину. После вторжения РФ 24 февраля он дважды побывал в Украине. Джонсон заявил 9 июня, что Великобритания должна продолжать поддерживать Украину, несмотря на экономические трудности. "Мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется в условиях ее войны с Россией. Покинуть ее было бы морально отвратительно", – отметил премьер.

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", Джонсон – иностранный лидер, у которого один из самых высоких показателей положительного отношения среди украинцев.

В начале июня Джонсона посвятили в казаки в Чернигове, политик также стал почетным гражданином Одессы.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, депутаты, агрессия, горсовет, Лев Толстой, Борис Джонсон, декоммунизация, Закарпатская область, писатель, население, переименование, премьер-министр, заседание, Хуст
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