В Хусте Закарпатской области улицу Льва Толстого переименовали в честь Бориса Джонсона

Соответствующее решение 22 июля принял Хустский городской совет, сообщил пресс-центр горсовета.

Отмечается, что в повестке дня заседания был один из наиболее обсуждаемых среди населения вопросов – переименование улиц.

"Из-за войны России против Украины началась активная работа по декоммунизации. Хустским городским головой еще весной было инициировано переименование в Хустской ГТО улиц с советскими названиями, а это – 60 улиц", – говорится в сообщении.

Новые окончательные названия улиц депутаты горсовета утвердили после учета замечаний.

Так, одну из улиц Хуста – улицу Льва Толстого переименовали в честь Бориса Джонсона.

После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустил процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями – в Ужгороде переименуют 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25. Кроме того, в Ужгороде, Тернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный еще в 1969 году.