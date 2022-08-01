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Войну нужно сравнивать с крещением Руси, а Путина — с Невским. Новые методички Кремля для СМИ

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"Медуза": Сейчас в администрации Путина пытаются объяснить россиянам причины и цели вторжения в Украину
"Медуза": Сейчас в администрации Путина пытаются объяснить россиянам причины и цели  вторжения в Украину
Фото: ЕРА

Российская пропаганда разработала для государственных СМИ и спикеров власти новые тезисы, оправдывающие вторжение в Украину. Кремль рекомендует им проводить параллели между войной, крещением Руси и Невской битвой. Об этом пишет "Медуза", цитируя имеющиеся у нее две методички из администрации президента РФ.

Войну России в Украине в АП предлагают сравнивать по последствиям с крещением Руси, которое объединило в единстве сотни народов и побороло "безбожников". Пропагандисты предлагают тезис, что вторжение в Украину также укрепит РФ как государство на сотни лет вперед.

При этом в начале войны Кремль предлагает винить "коллективный Запад", который много веков пытается расколоть Россию, уверенный в "собственной исключительности", а также "неполноценности" православных. В разное время этим "коллективным Западом" были: Тевтонский орден, Швеция, Речь Посполитая, империя Наполеона, Третий рейх и НАТО.

Президента России Владимира Путина при этом пропагандисты предлагают сравнивать с князем Александром Невским, уверяя, что после начала войны в Украине, как и после битвы на Неве, "народ сплотился вокруг национального лидера".

"Медуза" уже зафиксировала несколько публикаций в российских СМИ, где используются тезисы из методичек. Так, текст прокремлевского издания "Газета.ру" озаглавлен "Крещение Руси и спецоперация на Украине: что общего?". Похожий текст появился и на провластном сайте "ФедералПресс", а о сходстве войны с Невской битвой написал прокремлевский Regnum.

По словам двух близких к Кремлю источников "Медузы", сейчас в администрации Путина пытаются найти "модели", которые могли бы объяснить россиянам причины и цели вторжения в Украину.

"Чем дольше длится "операция", тем больше вопросов у людей: а зачем это вообще происходит? Каковы цели?" – сказал один из них.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня.

Теги: Владимир Путин, Кремль, российская пропаганда, война России против Украины, Крещение Руси-Украины
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