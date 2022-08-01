Войну нужно сравнивать с крещением Руси, а Путина — с Невским. Новые методички Кремля для СМИ

"Медуза": Сейчас в администрации Путина пытаются объяснить россиянам причины и цели вторжения в Украину Фото: ЕРА

Войну России в Украине в АП предлагают сравнивать по последствиям с крещением Руси, которое объединило в единстве сотни народов и побороло "безбожников". Пропагандисты предлагают тезис, что вторжение в Украину также укрепит РФ как государство на сотни лет вперед.

При этом в начале войны Кремль предлагает винить "коллективный Запад", который много веков пытается расколоть Россию, уверенный в "собственной исключительности", а также "неполноценности" православных. В разное время этим "коллективным Западом" были: Тевтонский орден, Швеция, Речь Посполитая, империя Наполеона, Третий рейх и НАТО.

Президента России Владимира Путина при этом пропагандисты предлагают сравнивать с князем Александром Невским, уверяя, что после начала войны в Украине, как и после битвы на Неве, "народ сплотился вокруг национального лидера".

"Медуза" уже зафиксировала несколько публикаций в российских СМИ, где используются тезисы из методичек. Так, текст прокремлевского издания "Газета.ру" озаглавлен "Крещение Руси и спецоперация на Украине: что общего?". Похожий текст появился и на провластном сайте "ФедералПресс", а о сходстве войны с Невской битвой написал прокремлевский Regnum.

По словам двух близких к Кремлю источников "Медузы", сейчас в администрации Путина пытаются найти "модели", которые могли бы объяснить россиянам причины и цели вторжения в Украину.

"Чем дольше длится "операция", тем больше вопросов у людей: а зачем это вообще происходит? Каковы цели?" – сказал один из них.