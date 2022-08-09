ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пономарев: Многие люди подозревали, что Путин Медведева тихонечко потрахивает в уголке. Но я свечку не держал

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Пономарев назвал неожиданный фактор лояльности, который может объединять Медведева и Путина
Пономарев назвал неожиданный фактор лояльности, который может объединять Медведева и Путина
Фото: EPA

В политической элите России засилье гомосексуалистов, это самое влиятельное организованное лобби. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, опубликованном 8 августа, высказал бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев.

Российское гей-лобби, по мнению Пономарева, "больше всех кричит эти гомофобские лозунги".

"Они только еще больше это предубеждение разгоняют, стараются его повернуть в свою сторону. [Президент России Владимир] Путин – из них главный. Это его принцип дзюдо: использовать атаку оппонента в свою пользу", – заявил российский бизнесмен.

Пономарев утверждает, что Путин "по крайней мере би". Об ориентации экс-президента и экс-премьер-министра РФ Дмитрия Медведева у него информации нет.

"Медведев – не знаю. То есть, конечно, многие люди подозревали, что Путин его потихонечку потрахивает в уголке. И это, собственно, и есть фактор лояльности. Но не знаю... Прямо скажу, что свечку не держал", – пояснил Пономарев.

Экс-депутат Госдумы подтвердил, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, покойный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, экс-премьер Виктор Зубков, председатель совета директоров "Газпрома" Алексей Миллер. председатель бюджетного комитета Госдумы РФ Андрей Макаров – тоже геи. А вот председатель правления "Сбербанка России" Герман Греф – нет.

"Греф – нет. Он – БДСМщик, но не гомосексуалист. Каждый имеет право на свою позицию. Это же надо понять. Мне вот несколько раз уже говорили: "Ты когда говоришь про сексуальную ориентацию..." Я вообще в Госдуме был основным защитником сексуальных меньшинств. Я единственный человек, который не только против Крыма проголосовал, но я был единственным человеком, который не поддержал закон о гей-пропаганде, потому что все остальные тоже зассали. Я считаю, что это абсолютно личное дело каждого: как он живет и с кем", – поделился Пономарев.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

С Владимиром Путиным, по официальным сведениям, Медведев познакомился на службе у мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Путин набирал административный аппарат, и друзья посоветовали ему Медведева, писало издание LB.ua.

Таким образом, Медведев работал с Путиным еще в комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга (будущий глава РФ возглавлял эту структуру). Затем занимал руководящие посты в администрациях Путина, когда тот был главой правительства, а затем стал президентом. Впоследствии Медведев стал участником так называемого тандема, сменив Путина на посту президента РФ и "вернув" должность обратно спустя один президентский срок.

По еще одной версии, Медведев и Путин якобы были знакомы задолго до встречи в кабинете Собчака. И еще в студенческие годы, как и другие сознательные студенты юрфака, Медведев имел некие контакты с Комитетом госбезопасности, чем был обязан его сотруднику Владимиру Путину, который в свое время занимался на своем родном юридическом факультете подбором кадров для "органов".

Теги: Газпром, Россия, Владимир Жириновский, ЛГБТ, геи, депутаты, ЛДПР, Госдума, Алексей Миллер, Илья Пономарев, Сбербанк, Герман Греф, Вячеслав Володин, интервью, Виктор Зубков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Клопотенко: Все мои рестораны в первый день после победы будут бесплатные
  Клопотенко: Все мои рестораны в первый день после победы будут бесплатные
"Как же я скучала". Дорофеева сообщила, что вернулась в Украину
"Как же я скучала". Дорофеева сообщила, что вернулась в Украину
  Приходько: Теперь я содержанка. Я не работаю, и это меня очень грызет
  Приходько: Теперь я содержанка. Я не работаю, и это меня очень грызет
  "Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции
  "Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции
Костромичева снялась на отдыхе со своим мужем, итальянским бизнесменом Капоне
Костромичева снялась на отдыхе со своим мужем, итальянским бизнесменом Капоне
"Если она сейчас так вытанцовывает, то что было в 20 лет?" Танец бабушки под хит "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" взорвал сеть. Видео
"Если она сейчас так вытанцовывает, то что было в 20 лет?" Танец бабушки под хит "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" взорвал сеть. Видео
Джамала, которая стала участницей "Танцев со звездами" в Польше, рассказала, какой танец готовит к первому эфиру
Джамала, которая стала участницей "Танцев со звездами" в Польше, рассказала, какой танец готовит к первому эфиру
Анатолий Анатолич встретился с женой и детьми, которые живут во Франции
Анатолий Анатолич встретился с женой и детьми, которые живут во Франции
"Самая чистая любовь". 45-летняя Шакира после расставания с 35-летним мужем показала своих сыновей
"Самая чистая любовь". 45-летняя Шакира после расставания с 35-летним мужем показала своих сыновей
"О, Ева, ты такая сексуальная лиса!" 47-летняя Лонгория показала свою прогулку в шортах
"О, Ева, ты такая сексуальная лиса!" 47-летняя Лонгория показала свою прогулку в шортах
"Никогда моим мотиватором не были деньги". Monatik рассказал, почему выступал в России после 2014 года
"Никогда моим мотиватором не были деньги". Monatik рассказал, почему выступал в России после 2014 года
  Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила имя новорожденного сына
  Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила имя новорожденного сына
В США скончалась 73-летняя актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, которая 30 лет боролась с раком
В США скончалась 73-летняя актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, которая 30 лет боролась с раком
"С бухлом", "Вульгарщина". Волочкова снялась с бутылкой. В сети ее пристыдили
"С бухлом", "Вульгарщина". Волочкова снялась с бутылкой. В сети ее пристыдили
"Чудесная парочка", "Обычное фото двух классных мужиков". Арестович показал новое селфи в обнимку с "презирающим его за вранье" Подоляком
"Чудесная парочка", "Обычное фото двух классных мужиков". Арестович показал новое селфи в обнимку с "презирающим его за вранье" Подоляком
"Такая горячая штучка!", "Что за великолепная женщина!" 40-летняя Бейонсе засветила бедра перед камерой
"Такая горячая штучка!", "Что за великолепная женщина!" 40-летняя Бейонсе засветила бедра перед камерой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина (310704)
2
Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует (108331) G
3
"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль" (86261)
4
"Перед тем, как пришел работать к нему, лично оскорблял". Арестович рассказал о своем отношении к Зеленскому (82095)
5
63-летняя Мадонна опубликовала свое изображение без одежды и белья (70647)
6
47-летний Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей женой восемь лет назад (67772)
7
"Мама не должна так сидеть, еще и в платье", "Выглядит так, как будто снова родила". В сети обсуждают фото Мишиной с сыном (49759)
8
Дочь Машкова: Послала в жопу с идеей войны всех отцов России, которые посылают своих детей защищать страну на чужой земле (23484)
 
 
 
 