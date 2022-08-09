Пономарев: Многие люди подозревали, что Путин Медведева тихонечко потрахивает в уголке. Но я свечку не держал

Российское гей-лобби, по мнению Пономарева, "больше всех кричит эти гомофобские лозунги".

"Они только еще больше это предубеждение разгоняют, стараются его повернуть в свою сторону. [Президент России Владимир] Путин – из них главный. Это его принцип дзюдо: использовать атаку оппонента в свою пользу", – заявил российский бизнесмен.

Пономарев утверждает, что Путин "по крайней мере би". Об ориентации экс-президента и экс-премьер-министра РФ Дмитрия Медведева у него информации нет.



"Медведев – не знаю. То есть, конечно, многие люди подозревали, что Путин его потихонечку потрахивает в уголке. И это, собственно, и есть фактор лояльности. Но не знаю... Прямо скажу, что свечку не держал", – пояснил Пономарев.

Экс-депутат Госдумы подтвердил, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, покойный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, экс-премьер Виктор Зубков, председатель совета директоров "Газпрома" Алексей Миллер. председатель бюджетного комитета Госдумы РФ Андрей Макаров – тоже геи. А вот председатель правления "Сбербанка России" Герман Греф – нет.

"Греф – нет. Он – БДСМщик, но не гомосексуалист. Каждый имеет право на свою позицию. Это же надо понять. Мне вот несколько раз уже говорили: "Ты когда говоришь про сексуальную ориентацию..." Я вообще в Госдуме был основным защитником сексуальных меньшинств. Я единственный человек, который не только против Крыма проголосовал, но я был единственным человеком, который не поддержал закон о гей-пропаганде, потому что все остальные тоже зассали. Я считаю, что это абсолютно личное дело каждого: как он живет и с кем", – поделился Пономарев.

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