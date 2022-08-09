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Пономарев: Мишустин, Набиуллина, Силуанов являются основой этой войны. Их надо убирать в первую очередь

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Мишустина (на фото) Пономарев назвал "очень внятным человеком"
Мишустина (на фото) Пономарев назвал "очень внятным человеком"
Фото: ЕРА

"Основой" войны России против Украины являются премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина и глава минфина России Антон Силуанов. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев.

"Люди, которые эту власть укрепляют, – это Мишустин, Набиуллина, Силуанов, министр связи Максут Шадаев. Они все очень прозападные, они очень все интегрированные в мировую жизнь, очень продвинутые. Но именно они на самом деле сейчас являются основой этой войны. Именно их надо убирать в первую очередь", – считает он.

При этом Пономарев назвал Мишустина хорошим управляющим и "очень внятным человеком".

Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, целью которого он назвал некие "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины.

Публично никто из представителей российской власти войну против Украины не осудил.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, война, Илья Пономарев, Антон Силуанов, вторжение, война России против Украины, Эльвира Набиуллина, премьер-министр, Михаил Мишустин, бизнесмен
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