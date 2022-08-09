Пономарев: Мишустин, Набиуллина, Силуанов являются основой этой войны. Их надо убирать в первую очередь

"Люди, которые эту власть укрепляют, – это Мишустин, Набиуллина, Силуанов, министр связи Максут Шадаев. Они все очень прозападные, они очень все интегрированные в мировую жизнь, очень продвинутые. Но именно они на самом деле сейчас являются основой этой войны. Именно их надо убирать в первую очередь", – считает он.

При этом Пономарев назвал Мишустина хорошим управляющим и "очень внятным человеком".

Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube