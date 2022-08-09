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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пономарев: Настроения у российской элиты гораздо более панические, чем у широких народных масс

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Пономарев считает, что и провоенные, и антивоенные россияне в меньшинстве: Посередине огромное болото, которое считает: "Боже, это точно не наше дело"
Пономарев считает, что и провоенные, и антивоенные россияне в меньшинстве: Посередине огромное болото, которое считает: "Боже, это точно не наше дело"
Фото: Илья Пономарев / Facebook

В связи с тем, как проходит война в Украине, которую в РФ называют "спецоперацией", настроения у кремлевских элит сейчас панические, заявил бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Настроения панические. Гораздо более панические, чем у широких народных масс. Они и у широких народных масс далеко не такие, как это кажется по социологическим опросам", – сказал Пономарев.

Он не согласился с Гордоном, заявившим, что "широким народным массам пофиг".

"Нет, не пофиг. "Не нашего ума дело". То, что происходит, – как сериал. Куда это приведет? Про это даже думать не надо, потому что думать страшно. Потому что страшно занимать хоть одну, хоть другую позицию. Есть группа населения, которая настроена активно провоенно, и есть группа, которая настроена не менее активно антивоенно. Но и та, и та находятся в глубоком меньшинстве. Посередине огромное болото, которое считает: "Боже, это точно не наше дело", – сказал экс-депутат. 

В интервью он также заявил, что сейчас "нет более оппозиционно настроенного слоя российского населения, чем правительство РФ", и даже в самом ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина есть человек, "один из столпов режима", который посылает на Запад сигналы о готовности договариваться

Он отметил, что речь не о секретаре Совета безопасности РФ Николае Патрушеве – тот, по мнению Пономарева, "утонет вместе с Путиным". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство. Читайте текстовую версию интервью

Контекст:

24 февраля Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

В конце мая российское издание "Медуза" писало со ссылкой на собственные источники, что российская элита разделилась на два лагеря, причем ни в одном из них нет довольных политикой Путина. По информации издания, бизнес и многие члены правительства недовольны тем, что президент РФ начал войну, не подумав о масштабах санкций, а представителей силовых структур не устраивают медленные темпы так называемой спецоперации.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, соцопрос, Илья Пономарев, Николай Патрушев, война России против Украины
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