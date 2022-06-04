Подоляк: У командования российской армии проблемы с интеллектом, как и у военно-политической элиты РФ

"Можно говорить о том, что тактика российской армии существенно изменилась. В первые полтора-два месяца они воевали, абсолютно не понимая, что делают. Просто ходили колоннами по стране, а наши их быстро и жестко уничтожали. Это была достаточно простая война. К сожалению, она закончилась. Сейчас идет вязкая позиционная борьба, в которой главную роль играет количество оружия и живой силы", – сказал он.

Советник главы ОП отметил, что число прямых потерь в российской армии снизилось и будет уменьшаться, "потому что они все сидят в окопах и фортификациях".

"Война перешла в режим артиллерийских дуэлей – просто катастрофических с точки зрения уничтожения украинской инфраструктуры. [...] Конечно же, есть ощущение другого типа войны. Но это не переломная фаза войны. Это фаза, которая переводит боевые действия в затяжной характер. Теперь все будет зависеть от того, у кого будет больше ресурсов на финальных стадиях", – считает Подоляк.

Он объяснил, что из-за этого Украина постоянно обращается к западным партнерам.

"По объему военных ресурсов – запасу оружия, бомб, артиллерийских снарядов – конечно, Россия имеет преимущество. Они это накапливали годами. Мы просим наших партнеров помочь, чтобы объем был хотя бы сопоставим. Вот тогда посмотрим. Потому что планирование операции – это уже интеллект. А в оперативном и тем более в стратегическом командовании у российской армии проблемы с интеллектом. Как и в принципе у российской военно-политической элиты", – заявил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)