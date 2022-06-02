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ВОЙНА В УКРАИНЕ

До осени – зимы ни Украина, ни Россия не получат чувства победы, все будет развиваться парадоксально – Подоляк

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Подоляк: Военно-политическое руководство хорошо понимает, куда Украина должна дойти
Подоляк: Военно-политическое руководство хорошо понимает, куда Украина должна дойти
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что ощущения победы до конца года не получат ни Украина, ни Россия.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина", вышедшем 1 июня. 

"До осени – зимы этого года все будет развиваться очень парадоксально. Почему? Потому что остановиться никто не сможет. Ни одна, ни другая сторона не получит в нынешнем виде чувство победы. Украина точно не может остановиться. Это объективные обстоятельства. Россия могла бы остановиться, но сама она чувствует, что в Херсонской и Запорожской областях нет поддержки местного населения", – сказал Подоляк в ответ на вопрос о затяжной войне. 

Он говорит, что "русский мир", который несет РФ, "в своей реальности никого не привлекает" и Херсонская, Запорожская, Луганская и Донецкая области не хотят жить в этом. 

"Война не может остановиться на линии разграничения", – подчеркнул Подоляк. 

Решение отбросить варианты "замораживания" конфликта – консолидированное, а на Западе понимают, что Россия должна проиграть, сказал он.

"Верховный главнокомандующий в ежедневном формате общается с военными по оперативной тактической обстановке. Военно-политическое руководство хорошо понимает, куда Украина должна дойти. Мы прекрасно отдаем себе отчет во всех рисках и замороженной войны, и завершенной не по сценарию Украины", – добавил Подоляк. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, спрогнозировать то, как будет развиваться война России против Украины, очень сложно.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Луганская область, Донецкая область, Херсонская область, Запорожская область, война России против Украины, Михаил Подоляк, русский мир
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