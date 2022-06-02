"Каждая строка – отдельный мир, уничтоженный армией России". Зеленский рассказал о погибших из-за российской агрессии украинских детях. Видео

Зеленский: Цель преступной политики РФ – не просто похитить людей, а сделать так, чтобы депортированные забыли об Украине и не могли вернуться Фото: EPA

Президент напомнил, что в результате российской агрессии в Украине погибло 243 ребенка и еще 446 были ранены. Кроме этого, 139 детей пропали без вести. Он подчеркнул, что это только те случаи, о которых известно.

Глава государства рассказал о некоторых погибших детях.

"Маленький Денис из Житомирской области, из села Малиновка, погиб вместе со всей семьей, когда российский самолет сбросил бомбы на село. Денису не было и двух лет. Степан из села Новые Петровцы Киевской области. Ему и трех лет не было, когда российский снаряд ударил по двору дома. Малыш получил смертельные ранения. Аня из Бучи в Киевской области, ей было 14 лет. Она была убита, когда русские военные обстреляли микроавтобус на дороге. Люди просто пытались спастись. Аня была в этой машине вместе с мамой и бабушкой. Погибли они все. [...] Каждая строка – это отдельный мир, уничтоженный армией России", – заявил он.

Президент также напомнил, что российские военные депортируют украинцев с оккупированных территорий в Россию.

"Это одно из самых подлых российских военных преступлений. Всего вывезено более 200 тыс. украинских детей. Это и сироты из детских домов, и дети с родителями, и дети, разлученные со своими семьями. Российское государство распыляет этих людей на своей территории, поселяет наших граждан, в частности, в отдаленных регионах. Цель этой преступной политики – не просто похитить людей, а сделать так, чтобы депортированные забыли об Украине и не могли вернуться. Но мы должны найти ответ и на этот вызов. А также обеспечить, чтобы все, кто убивал, пытал или депортировал украинцев, ответил за свои действия. Неотвратимость наказания – это тот принцип, которому Украина точно научит Россию. Но прежде должны научить ее на поле боя тому, что Украину не покорить, что наши люди не сдадутся, а наши дети не станут собственностью оккупантов", – сказал глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Офіс Президента України / YouTube