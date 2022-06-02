ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Каждая строка – отдельный мир, уничтоженный армией России". Зеленский рассказал о погибших из-за российской агрессии украинских детях. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Зеленский: Цель преступной политики РФ не просто похитить людей, а сделать так, чтобы депортированные забыли об Украине и не могли вернуться
Зеленский: Цель преступной политики РФ – не просто похитить людей, а сделать так, чтобы депортированные забыли об Украине и не могли вернуться
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, опубликованного вечером 1 июня, в День защиты детей, рассказал о преступлениях, которые российская армия совершила против детей во время войны в Украине.

Президент напомнил, что в результате российской агрессии в Украине погибло 243 ребенка и еще 446 были ранены. Кроме этого, 139 детей пропали без вести. Он подчеркнул, что это только те случаи, о которых известно.

Глава государства рассказал о некоторых погибших детях.

"Маленький Денис из Житомирской области, из села Малиновка, погиб вместе со всей семьей, когда российский самолет сбросил бомбы на село. Денису не было и двух лет. Степан из села Новые Петровцы Киевской области. Ему и трех лет не было, когда российский снаряд ударил по двору дома. Малыш получил смертельные ранения. Аня из Бучи в Киевской области, ей было 14 лет. Она была убита, когда русские военные обстреляли микроавтобус на дороге. Люди просто пытались спастись. Аня была в этой машине вместе с мамой и бабушкой. Погибли они все. [...] Каждая строка – это отдельный мир, уничтоженный армией России", – заявил он.

Президент также напомнил, что российские военные депортируют украинцев с оккупированных территорий в Россию. 

"Это одно из самых подлых российских военных преступлений. Всего вывезено более 200 тыс. украинских детей. Это и сироты из детских домов, и дети с родителями, и дети, разлученные со своими семьями. Российское государство распыляет этих людей на своей территории, поселяет наших граждан, в частности, в отдаленных регионах. Цель этой преступной политики – не просто похитить людей, а сделать так, чтобы депортированные забыли об Украине и не могли вернуться. Но мы должны найти ответ и на этот вызов. А также обеспечить, чтобы все, кто убивал, пытал или депортировал украинцев, ответил за свои действия. Неотвратимость наказания – это тот принцип, которому Украина точно научит Россию. Но прежде должны научить ее на поле боя тому, что Украину не покорить, что наши люди не сдадутся, а наши дети не станут собственностью оккупантов", – сказал глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: дети, Владимир Зеленский, война России против Украины, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Депп выиграл дело о клевете против Херд. Реакция экс-супругов на решение суда
Депп выиграл дело о клевете против Херд. Реакция экс-супругов на решение суда
Шакира и Жерар Пике расстались из-за измен футболиста – СМИ
Шакира и Жерар Пике расстались из-за измен футболиста – СМИ
Во время визита Джоли во Львов актрисе подарили кольцо с картой Украины. Фото
Во время визита Джоли во Львов актрисе подарили кольцо с картой Украины. Фото
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж снялся для обложки Esquire
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж снялся для обложки Esquire
Сумская показала детские фото своих дочерей: Будут жить в прекрасной, цветущей стране! Давайте создадим для них такой мир вместе
Сумская показала детские фото своих дочерей: Будут жить в прекрасной, цветущей стране! Давайте создадим для них такой мир вместе
Жена президента Польши – украинским детям: Взрослые начали эту жестокую войну, жертвами которой стали вы
Жена президента Польши – украинским детям: Взрослые начали эту жестокую войну, жертвами которой стали вы
Анатолий Анатолич вернулся из Франции в Украину и пошел добровольцем в стройбат
Анатолий Анатолич вернулся из Франции в Украину и пошел добровольцем в стройбат
  Каминская о молчании Ани Лорак после нападения РФ на Украину: Все боятся. Посадят или прибьют где-то, а кто будет смотреть за ребенком?
  Каминская о молчании Ани Лорак после нападения РФ на Украину: Все боятся. Посадят или прибьют где-то, а кто будет смотреть за ребенком?
  Суханов: Я голосовал за Путина. Признаю свою ошибку
  Суханов: Я голосовал за Путина. Признаю свою ошибку
  Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения
  Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения
Осадчая: Недавно меня спросили, часто ли я плачу? Я плачу из-за детей, которых незаконно вывезли в Россию и, как вещи, присвоили себе орки
Осадчая: Недавно меня спросили, часто ли я плачу? Я плачу из-за детей, которых незаконно вывезли в Россию и, как вещи, присвоили себе орки
"Наконец плакала от счастья". Петрожицкая с бойфрендом побывала в Диснейленде
"Наконец плакала от счастья". Петрожицкая с бойфрендом побывала в Диснейленде
"Жизнь большой семьи умещается в маленький чемодан". Тарабарова поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"Жизнь большой семьи умещается в маленький чемодан". Тарабарова поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"Победим рашистов путинистов х...йлофилов". Кондратюк поделился комиксом о поклоннике Путина
"Победим рашистов путинистов х...йлофилов". Кондратюк поделился комиксом о поклоннике Путина
Зеленская показала первые совместные фото с мужем после начала войны
Зеленская показала первые совместные фото с мужем после начала войны
  "Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта
  "Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (184169)
2
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руках. Видео (95502)
3
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (72495)
4
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (53541)
5
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (52393)
6
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (49764)
7
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу (37293)
8
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания (24627)
 
 
 
 