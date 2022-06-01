Жена президента Польши – украинским детям: Взрослые начали эту жестокую войну, жертвами которой стали вы

"Детям Украины, которые нашли убежище в Польше, хочу сказать, что ни один ребенок не должен испытать то, что вы сейчас испытываете. Это безответственные взрослые начали эту жестокую войну, жертвами которой стали вы. Но мы твердо верим, что эта война быстро закончится и вы сможете благополучно вернуться на Родину", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pierwsza Dama (@pierwszadama_akd)

Война России против Украины. Главное (обновляется)