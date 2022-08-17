Поставки в Россию бюджетных смартфонов упали почти на 60%

Всего за полгода в РФ было поставлено 9,9 млн смартфонов, что на 38% меньше, чем за первое полугодие 2021 года Фото: depositphotos.com

Поставки смартфонов среднего сегмента (10–30 тыс. руб. или 6–18 тыс. грн) сократились на 24% – до 5,5 млн штук. Импорт дорогих устройств снизился на 38% – до 1,6 млн штук.

Всего за первые шесть месяцев в РФ было поставлено 9,9 млн смартфонов, что на 38% меньше, чем за первое полугодие 2021 года, говорится в отчете.

По оценке GS Group, телефоны нижнего ценового сегмента занимают в общих поставках 27% (годом ранее этот показатель составлял 38%), среднего сегмента – 56% (год назад – 46%), а доля верхнего осталась на уровне 17%.

Аналитики GS Group полагают, что поставки дешевых смартфонов сократились по большей части из-за ухода с российского рынка Samsung – на южнокорейского поставщика приходилась треть сегмента. Сказалось и изменение политики китайских Xiaomi и Realme, которые почти вдвое сократили поставки недорогих моделей, отметили в компании.

Источник издания в одном из ретейлеров отметил, что устройства, ранее стоившие 10 тыс. руб., сейчас продаются по цене 15 тыс. руб. из-за подорожания комплектующих и глобального дефицита чипов.

Аналитик TelecomDaily Илья Шатилин подчеркнул, что в России бюджетные смартфоны подорожали примерно на 50% из-за курса рубля и логистических ограничений.