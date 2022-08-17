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Поставки в Россию бюджетных смартфонов упали почти на 60%

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Всего за полгода в РФ было поставлено 9,9 млн смартфонов, что на 38% меньше, чем за первое полугодие 2021 года
Всего за полгода в РФ было поставлено 9,9 млн смартфонов, что на 38% меньше, чем за первое полугодие 2021 года
Фото: depositphotos.com

В первом полугодии 2022 года в Россию ввезли 2,7 млн смартфонов стоимостью ниже 10 тыс. руб. (6 тыс. грн) – это на 56% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете аналитического центра холдинга GS Group, пишет "Коммерсантъ".

Поставки смартфонов среднего сегмента (10–30 тыс. руб. или 6–18 тыс. грн) сократились на 24% – до 5,5 млн штук. Импорт дорогих устройств снизился на 38% – до 1,6 млн штук.

Всего за первые шесть месяцев в РФ было поставлено 9,9 млн смартфонов, что на 38% меньше, чем за первое полугодие 2021 года, говорится в отчете.

По оценке GS Group, телефоны нижнего ценового сегмента занимают в общих поставках 27% (годом ранее этот показатель составлял 38%), среднего сегмента – 56% (год назад – 46%), а доля верхнего осталась на уровне 17%.

Аналитики GS Group полагают, что поставки дешевых смартфонов сократились по большей части из-за ухода с российского рынка Samsung – на южнокорейского поставщика приходилась треть сегмента. Сказалось и изменение политики китайских Xiaomi и Realme, которые почти вдвое сократили поставки недорогих моделей, отметили в компании.

Источник издания в одном из ретейлеров отметил, что устройства, ранее стоившие 10 тыс. руб., сейчас продаются по цене 15 тыс. руб. из-за подорожания комплектующих и глобального дефицита чипов.

Аналитик TelecomDaily Илья Шатилин подчеркнул, что в России бюджетные смартфоны подорожали примерно на 50% из-за курса рубля и логистических ограничений.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.

Покинули или ограничили свою работу в РФ и многие техногиганты. Среди них Samsung, Huawei, Xiaomi, Microsoft, Acer, Apple, Asus, Dell, Hewlett Packard и другие.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, смартфон, технологии, война России против Украины
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