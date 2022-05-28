Немецкая косметическая компания Wella уходит из России

В России Wella работала с 1994 года и управлялась через "Велла Рус" Фото: Wella / Facebook

В письме сказано, что Wella больше не производит и не продает продукцию под своими брендами в России, а права собственности на бизнес будут переданы местной команде топ-менеджеров.

Как отмечает издание, уход Wella критичен для индустрии – это был первый зарубежный производитель профессиональной косметики, с которого началась работа отрасли. В бизнес- и премиум-сегментах косметики для окрашивания, с которой работали российские салоны, продукция Wella занимала 40%.

Почти вся продукция Wella поставлялась на рынок из-за рубежа, за исключением бренда Londa, который был локализован на заводе в Дзержинске в 2021 году. Из-за ухода компании у салонов могут возникнуть трудности, так как переход на косметику других производителей вызовет необходимость переучивать мастеров. Кроме того, колористы пользуются в основном европейской и американской продукцией, чьи производители также могут принять решение уйти с рынка.

Wella основана в Германии. В России работала с 1994 года и управлялась через "Велла Рус". В 2021 году выручка компании была 1,7 млрд руб., чистая прибыль – 208 млн руб.