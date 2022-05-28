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Немецкая косметическая компания Wella уходит из России

В России Wella работала с 1994 года и управлялась через "Велла Рус"
В России Wella работала с 1994 года и управлялась через "Велла Рус"
Фото: Wella / Facebook

Немецкая косметическая компания Wella прекращает поставки в Россию. Об этом 27 мая сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо, которое компания отправила своим партнерам.

В письме сказано, что Wella больше не производит и не продает продукцию под своими брендами в России, а права собственности на бизнес будут переданы местной команде топ-менеджеров.

Как отмечает издание, уход Wella критичен для индустрии – это был первый зарубежный производитель профессиональной косметики, с которого началась работа отрасли. В бизнес- и премиум-сегментах косметики для окрашивания, с которой работали российские салоны, продукция Wella занимала 40%.

Почти вся продукция Wella поставлялась на рынок из-за рубежа, за исключением бренда Londa, который был локализован на заводе в Дзержинске в 2021 году. Из-за ухода компании у салонов могут возникнуть трудности, так как переход на косметику других производителей вызовет необходимость переучивать мастеров. Кроме того, колористы пользуются в основном европейской и американской продукцией, чьи производители также могут принять решение уйти с рынка.

Wella основана в Германии. В России работала с 1994 года и управлялась через "Велла Рус". В 2021 году выручка компании была 1,7 млрд руб., чистая прибыль – 208 млн руб.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли почти 1000 компаний.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и JyskApple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.

О временном закрытии своих ресторанов объявил KFC, окончательно решил уйти McDonald's. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") до последнего отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, торговля, косметология, косметика
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