Starbucks объявил об уходе с российского рынка

Starbucks остановил работу в РФ еще в начале марта Фото: depositphotos.com

"Как мы упоминали 8 марта, мы приостановили всю деятельность в России, включая отгрузку всей продукции Starbucks. Starbucks принял решение уйти и больше не присутствовать на рынке", – говорится в сообщении.

Американская компания в России представлена 130 кофейнями, ими управляет партнер компании "Кофе Сирена". В сети работали около 2 тыс. сотрудников, которым в течение шести месяцев после закрытия Starbucks обещает платить заработную плату и помочь с трудоустройством.