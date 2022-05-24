Starbucks объявил об уходе с российского рынка

"Как мы упоминали 8 марта, мы приостановили всю деятельность в России, включая отгрузку всей продукции Starbucks. Starbucks принял решение уйти и больше не присутствовать на рынке", – говорится в сообщении.
Американская компания в России представлена 130 кофейнями, ими управляет партнер компании "Кофе Сирена". В сети работали около 2 тыс. сотрудников, которым в течение шести месяцев после закрытия Starbucks обещает платить заработную плату и помочь с трудоустройством.
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли почти 1000 компаний.
О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и Jysk. Apple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.
О временном закрытии своих ресторанов объявил KFC, окончательно решил уйти McDonald's. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.
В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") до последнего отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.