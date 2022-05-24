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Starbucks объявил об уходе с российского рынка

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Starbucks остановил работу в РФ еще в начале марта
Starbucks остановил работу в РФ еще в начале марта
Фото: depositphotos.com

Сеть кофеен Starbucks 23 мая объявила об уходе с российского рынка. Об этом сообщается на сайте компании.

"Как мы упоминали 8 марта, мы приостановили всю деятельность в России, включая отгрузку всей продукции Starbucks. Starbucks принял решение уйти и больше не присутствовать на рынке", – говорится в сообщении.

Американская компания в России представлена 130 кофейнями, ими управляет партнер компании "Кофе Сирена". В сети работали около 2 тыс. сотрудников, которым в течение шести месяцев после закрытия Starbucks обещает платить заработную плату и помочь с трудоустройством.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли почти 1000 компаний.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и JyskApple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.

О временном закрытии своих ресторанов объявил KFC, окончательно решил уйти McDonald's. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") до последнего отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, торговля, кофе, война России против Украины, Starbucks
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