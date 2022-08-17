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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Потери российских оккупантов в Украине превысили 44 тыс. солдат – Генштаб ВСУ

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Наибольшие потери за сутки оккупанты понесли на харьковском и донецком направлениях
Наибольшие потери за сутки оккупанты понесли на харьковском и донецком направлениях
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

Число уничтоженных в Украине российских оккупантов с начала открытого вторжения составило около 44 100. Об этом сообщил 17 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За последние сутки, по данным Генштаба, ликвидировано около 200 захватчиков.

Другие потери российских войск составили:

  • танки – 1886 (+6);
  • боевые бронированные машины – 4162 (+10);
  • артиллерийские системы – 993 (+4);
  • РСЗО – 263;
  • средства ПВО – 136;
  • самолеты – 233;
  • вертолеты – 196;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 792 (+2);
  • крылатые ракеты – 190;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3054 (+5);
  • специальная техника – 93 (+1).

Наибольшие потери оккупанты понесли на харьковском и донецком направлениях, отметили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02QWAAWQJJviQprtn778s1UkptR1zcM5kbzQfAyu9WFJxdYN2Vjj9cMyxEdro5kbxxl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. 

Теги: Генштаб ВСУ, танки, война России против Украины, потери России, погибшие российские военные, российские оккупанты
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