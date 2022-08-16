"Почти сотня "кульков". В оккупированном Лисичанске уничтожили штаб оккупантов – ОВА

В Лисичанске почти сотня "кульков" не рядовых солдат 2-го армейского корпуса, отметил Гайдай Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram (архив)

Об этом в эфире "Радіо Свобода" сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

Видеозапись эфира с участием Гайдая опубликована на его странице в Facebook.

"Курение убивает! В Лисичанске почти сотня "кульков" не рядовых солдат 2-го армейского корпуса. Хорошая тенденция – Попасная, Лисичанск… дальше будет", – написал комментарий к видео глава Луганской ОВА.

Военный журналист, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники отметил в Telegram, что в Лисичанске подорвали бывшее здание СБУ, где базировались оккупанты.

Цаплиенко также опубликовал видео последствий взрыва.

Об ударе по штабу вагнеровцев в Попасной вечером 14 августа сообщали российские и украинские СМИ. Отмечалось, что геолокацию штаба "засветил" российский журналист Сергей Среда.

По словам Гайдая, ВСУ могли уничтожить в Попасной более 100 вагнеровцев, в том числе руководящий состав ЧВК.

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