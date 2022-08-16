"Почти сотня "кульков". В оккупированном Лисичанске уничтожили штаб оккупантов – ОВА

Об этом в эфире "Радіо Свобода" сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.
Видеозапись эфира с участием Гайдая опубликована на его странице в Facebook.
"Курение убивает! В Лисичанске почти сотня "кульков" не рядовых солдат 2-го армейского корпуса. Хорошая тенденция – Попасная, Лисичанск… дальше будет", – написал комментарий к видео глава Луганской ОВА.
Военный журналист, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники отметил в Telegram, что в Лисичанске подорвали бывшее здание СБУ, где базировались оккупанты.
Цаплиенко также опубликовал видео последствий взрыва.
Об ударе по штабу вагнеровцев в Попасной вечером 14 августа сообщали российские и украинские СМИ. Отмечалось, что геолокацию штаба "засветил" российский журналист Сергей Среда.
По словам Гайдая, ВСУ могли уничтожить в Попасной более 100 вагнеровцев, в том числе руководящий состав ЧВК.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля. 1 августа Гайдай отмечал, что оккупировать небольшую часть Луганской области россияне "уже почти месяц не в состоянии".
16 августа Гайдай рассказал, что оккупанты ведут массированное наступление со стороны Лисичанского НПЗ.