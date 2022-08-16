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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Почти сотня "кульков". В оккупированном Лисичанске уничтожили штаб оккупантов – ОВА

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В Лисичанске почти сотня "кульков" не рядовых солдат 2-го армейского корпуса, отметил Гайдай
В Лисичанске почти сотня "кульков" не рядовых солдат 2-го армейского корпуса, отметил Гайдай
Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram (архив)

Во временно захваченном Лисичанске Луганской области 16 августа уничтожен штаб российских оккупантов.

Об этом в эфире "Радіо Свобода" сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

Видеозапись эфира с участием Гайдая опубликована на его странице в Facebook.

"Курение убивает! В Лисичанске почти сотня "кульков" не рядовых солдат 2-го армейского корпуса. Хорошая тенденция – Попасная, Лисичанск… дальше будет", – написал комментарий к видео глава Луганской ОВА.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/475977133957941/

Военный журналист, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники отметил в Telegram, что в Лисичанске подорвали бывшее здание СБУ, где базировались оккупанты.

Цаплиенко также опубликовал видео последствий взрыва.

Об ударе по штабу вагнеровцев в Попасной вечером 14 августа сообщали российские и украинские СМИ. Отмечалось, что геолокацию штаба "засветил" российский журналист Сергей Среда.

По словам Гайдая, ВСУ могли уничтожить в Попасной более 100 вагнеровцев, в том числе руководящий состав ЧВК.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля. 1 августа Гайдай отмечал, что оккупировать небольшую часть Луганской области россияне "уже почти месяц не в состоянии".

16 августа Гайдай рассказал, что оккупанты ведут массированное наступление со стороны Лисичанского НПЗ.

Теги: Россия, СБУ, Украина, взрыв, Луганская область, Лисичанск, Попасная, Андрей Цаплиенко, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, война России против Украины, ЧВК, потери России, российские оккупанты
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