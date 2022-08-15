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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ могли уничтожить в Попасной более 100 вагнеровцев, в том числе руководящий состав ЧВК – Гайдай

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Об ударе по штабу вагнеровцев в Попасной стало известно вечером 14 августа
Об ударе по штабу вагнеровцев в Попасной стало известно вечером 14 августа
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В результате удара по штабу ЧВК "Вагнер" в оккупированной Попасной Луганской области ВСУ могли уничтожить более 100 вагнеровцев. Об этом глава ОВА Сергей Гайдай заявил в эфире национального марафона, фрагмент которого в Facebook опубликовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Я не могу пока разглашать детали этой операции, но если окажется, что более сотни вагнеровцев из руководящего состава погибли, ну, это для нас уже не будет новостью. К сожалению, по поводу "повара Путина" [владельца ЧВК Евгения Пригожина], скорее всего, для нас не будет столь же замечательной новости. Но заместители его – да. Ну и цифра – больше 100", – отметил Гайдай.

https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/videos/1070585900518095/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Об ударе по штабу вагнеровцев в Попасной вечером 14 августа сообщали российские и украинские СМИ. Отмечалось, что геолокацию штаба "засветил" российский журналист Сергей Среда.

"ВСУ снова удачно отработали по вражескому штабу, на который навел один из представителей СМИ России. На этот раз – вчера в Попасной, где точным ударом разбит штаб ЧВК "Вагнер", – написал сегодня утром в Telegram Гайдай.

Контекст:

Против Украины воюет около 5 тыс. боевиков ЧВК "Вагнер", сообщило 4 августа издание LIGA.net со ссылкой на источники в украинской разведке.

Кроме того, по информации российских СМИ, на начало августа ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. Многие из них уже погибли.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, боевики, Попасная, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины, Вагнер, ЧВК
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