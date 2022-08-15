ВСУ могли уничтожить в Попасной более 100 вагнеровцев, в том числе руководящий состав ЧВК – Гайдай

"Я не могу пока разглашать детали этой операции, но если окажется, что более сотни вагнеровцев из руководящего состава погибли, ну, это для нас уже не будет новостью. К сожалению, по поводу "повара Путина" [владельца ЧВК Евгения Пригожина], скорее всего, для нас не будет столь же замечательной новости. Но заместители его – да. Ну и цифра – больше 100", – отметил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Об ударе по штабу вагнеровцев в Попасной вечером 14 августа сообщали российские и украинские СМИ. Отмечалось, что геолокацию штаба "засветил" российский журналист Сергей Среда.

"ВСУ снова удачно отработали по вражескому штабу, на который навел один из представителей СМИ России. На этот раз – вчера в Попасной, где точным ударом разбит штаб ЧВК "Вагнер", – написал сегодня утром в Telegram Гайдай.