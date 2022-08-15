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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай подтвердил удар по штабу ЧВК "Вагнер" в захваченной россиянами Попасной

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Расположение штаба наемников, предположительно, рассекретил российский пропагандист
Расположение штаба наемников, предположительно, рассекретил российский пропагандист
Фото: Военкор Среда / Telegram

В Попасной Луганской области ВСУ уничтожили штаб базирования частной военной компании "Вагнер", сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Кроме того, за сутки 14 августа в регионе было отбито восемь атак российских оккупантов.

Об ударе по штабу вагнеровцев в Попасной вечером 14 августа сообщали российские и украинские СМИ. Отмечалось, что геолокацию штаба "засветил" российский журналист Сергей Среда.

"ВСУ снова удачно отработали по вражескому штабу, на который навел один из представителей СМИ России. На этот раз вчера в Попасной, где точным ударом разбит штаб ЧВК "Вагнер". Число погибших уточняется", – написал Гайдай. 

Руководитель ОВА также сообщил, что оккупанты активнее применяют штурмовую и армейскую авиацию – с воздуха обстреляны три населенных пункта. Кроме того, ночью семь раз работала ствольная артиллерия врага. Четыре раза россияне обстреливали города и села из реактивных систем залпового огня, шесть из минометов. Совершены четыре танковых наступления.

"Оккупанты все чаще пытаются провести разведку переднего края обороны ВСУ. Однако 14 августа восемь вражеских атак были успешно отражены. Разведгруппу россиян наши военные обезвредили", – констатировал глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Против Украины воюет около 5 тыс. боевиков ЧВК "Вагнер", сообщило 4 августа издание LIGA.net со ссылкой на источники в украинской разведке.

Кроме того, по информации российских СМИ, на начало августа ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. Многие из них уже погибли

Теги: Луганская область, штурм, наемники, Попасная, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины, Вагнер, ЧВК
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