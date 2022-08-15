Гайдай подтвердил удар по штабу ЧВК "Вагнер" в захваченной россиянами Попасной

Об ударе по штабу вагнеровцев в Попасной вечером 14 августа сообщали российские и украинские СМИ. Отмечалось, что геолокацию штаба "засветил" российский журналист Сергей Среда.

"ВСУ снова удачно отработали по вражескому штабу, на который навел один из представителей СМИ России. На этот раз вчера в Попасной, где точным ударом разбит штаб ЧВК "Вагнер". Число погибших уточняется", – написал Гайдай.

Руководитель ОВА также сообщил, что оккупанты активнее применяют штурмовую и армейскую авиацию – с воздуха обстреляны три населенных пункта. Кроме того, ночью семь раз работала ствольная артиллерия врага. Четыре раза россияне обстреливали города и села из реактивных систем залпового огня, шесть из минометов. Совершены четыре танковых наступления.

"Оккупанты все чаще пытаются провести разведку переднего края обороны ВСУ. Однако 14 августа восемь вражеских атак были успешно отражены. Разведгруппу россиян наши военные обезвредили", – констатировал глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)