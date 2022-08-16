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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ведут массированное наступление со стороны Лисичанского НПЗ – Гайдай

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Украинские бойцы заставили оккупантов отступить на нескольких направлениях
Украинские бойцы заставили оккупантов отступить на нескольких направлениях
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупанты ведут наступление на Донбассе по разным направлениям, 15 августа ВСУ отбили шесть атак, на трех участках фронта продолжаются бои. Об этом заявил утром 16 августа глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, россияне ведут массированное наступление со стороны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

"Они используют любую возможность создания благоприятных условий для дальнейшего наступления на отдельных участках. Атакуют по разным направлениям, чтобы вытеснить ВСУ из оборонных укреплений. Вчера шесть раз наши бойцы заставили их отступить. Еще на трех участках на границе Луганской и Донецкой областей бои продолжаются до сих пор. В частности, в районе Лисичанского НПЗ", – уточнил Гайдай.

Он отметил, что враг обстреливает населенные пункты и позиции украинских военных из артиллерии. Только за ночь россияне совершили четыре танковых атаки и четыре авиаудара.

Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля. 1 августа Гайдай отмечал, что оккупировать небольшую часть Луганской области россияне "уже почти месяц не в состоянии".

Теги: Луганская область, Донецкая область, Лисичанск, артиллерия, Сергей Гайдай, война России против Украины
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