Россияне ведут массированное наступление со стороны Лисичанского НПЗ – Гайдай

По его словам, россияне ведут массированное наступление со стороны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

"Они используют любую возможность создания благоприятных условий для дальнейшего наступления на отдельных участках. Атакуют по разным направлениям, чтобы вытеснить ВСУ из оборонных укреплений. Вчера шесть раз наши бойцы заставили их отступить. Еще на трех участках на границе Луганской и Донецкой областей бои продолжаются до сих пор. В частности, в районе Лисичанского НПЗ", – уточнил Гайдай.

Он отметил, что враг обстреливает населенные пункты и позиции украинских военных из артиллерии. Только за ночь россияне совершили четыре танковых атаки и четыре авиаудара.