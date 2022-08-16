Оккупанты продолжают попытки наступления на Донбассе – Генштаб ВСУ

На краматорском направлении враг продолжал обстрелы из артиллерии разных типов вблизи Краматорска, Спорного и Ивано-Дарьевки.

"Враг ведет наступление по направлению Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – Ивано-Дарьевка, боевые действия продолжаются", – отметили а Генштабе.

На бахмутском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Шумы, Белогоровка, Константиновка, Яковлевка и Зайцево.

Российские подразделения вели наступательные и штурмовые действия по направлениям Владимировка – Бахмутское и Стряповка – Соледар. Здесь украинские воины остановили и отбросили оккупантов назад. На направлениях Покровское – Бахмутское и Горловка – Железное боевые действия продолжаются.

На авдеевском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии районы Красногоровки, Спартака и Невельского. Ведет наступление в направлении Старомихайловка – Невельское, боевые действия продолжаются.

На новопавловском и запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах ряда населенных пунктов. Оккупанты ведут наступательные и штурмовые действия в направлении Солодкое – Новомихайловка, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.

"На северском направлении противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны", – говорится в сводке. Враг обстрелял из артиллерии районы Черниговской и Сумской области.

На харьковском направлении оккупанты задействовали ствольную и реактивную артиллерию недалеко от Константиновки, Ртищевки, Сосновки, Питомника и Русских Тишков.

На славянском направлении россияне вели огонь возле Грушевахи и Вернополья. Подразделения противника принимают меры по улучшению логистического обеспечения в этом направлении.

На южнобужском направлении противник, кроме обстрелов из танков и артиллерии вдоль линии боевого столкновения, задействовал армейскую и штурмовую авиацию недалеко от Белой Криницы, Андреевки и Лозового.

"Попытка улучшить тактическое положение штурмовыми действиями по направлению Зеленый Гай – Новогригоровка завершилась для врага значительными потерями и отступлением", – добавили в Генштабе.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

На волынском и полесском направлениях обстановка – без существенных изменений. Белорусские военные проводят тренировки по связи. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)