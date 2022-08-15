Оккупанты получили жесткий отпор при попытках атаковать в Харьковской области и на Донбассе – Генштаб ВСУ

"На харьковском направлении [...] враг попытался прорвать оборону наших войск на направлении Казачья Лопань – Уды. Украинские воины жестко встретили захватчиков и отбросили назад. На славянском направлении враг концентрированным огнем артиллерии безуспешно пытался оттеснить наших защитников в районах Грушевахи, Краснополья, Асеевки и Мазановки. Затем штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение на направлении Долгенькое – Мазановка, успеха не имел, отошел", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали о "полной неудаче и хаотичном отходе" противника на ранее занятые позиции после его попытки продвинуться в направлении населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выемка и Веселое.

"На бахмутском направлении противник [...] совершил попытку штурмовых действий из района Углегорской ТЭС в направлении населенного пункта Вершина. Понес потери и отошел. На авдеевском направлении [...] безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении Старомихайловки и Невельского", – отметили в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, "оккупанты попытались наступать на направлениях Славное – Новомихайловка, Сладкое – Водяное, Сладкое – Владимировка, Егоровка – Павловка, получили жесткий отпор, понесли потери и откатились назад".

Война России против Украины. Главное (обновляется)