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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты получили жесткий отпор при попытках атаковать в Харьковской области и на Донбассе – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба, все атаки врага ВСУ отбили
По данным Генштаба, все атаки врага ВСУ отбили
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты безуспешно пытались наступать на востоке Украины. Об этом проинформировал 15 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На харьковском направлении [...] враг попытался прорвать оборону наших войск на направлении Казачья Лопань – Уды. Украинские воины жестко встретили захватчиков и отбросили назад. На славянском направлении враг концентрированным огнем артиллерии безуспешно пытался оттеснить наших защитников в районах Грушевахи, Краснополья, Асеевки и Мазановки. Затем штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение на направлении Долгенькое – Мазановка, успеха не имел, отошел", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали о "полной неудаче и хаотичном отходе" противника на ранее занятые позиции после его попытки продвинуться в направлении населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выемка и Веселое.

"На бахмутском направлении противник [...] совершил попытку штурмовых действий из района Углегорской ТЭС в направлении населенного пункта Вершина. Понес потери и отошел. На авдеевском направлении [...] безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении Старомихайловки и Невельского", – отметили в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, "оккупанты попытались наступать на направлениях Славное – Новомихайловка, Сладкое – Водяное, Сладкое – Владимировка, Егоровка – Павловка, получили жесткий отпор, понесли потери и откатились назад".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid021PAeBNdTo2WNFk1z2uojMf55ZTXvu5JdKpjSSBRiU9PUzVVe1sxyzCw1KHnmeGoVl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля.

По состоянию на август на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Славянск, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, штурм, оборона, ТЭС, Углегорск, вторжение, Водяное, ВСУ, Невельское, наступление, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут, Краснополье, потери
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