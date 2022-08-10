Донецк и Крым – украинские территории, подлежащие освобождению – Подоляк

"Мамочка, нужно сваливать!" – новый лозунг российских воров, которые жили на украденных территориях в захваченных домах. Юридически Донецк и Крым имеют такой статус, как Мариуполь или Мелитополь. Это украинские территории, оккупированные российской армией, подлежащие освобождению. Все остальное – выдумки российской пропаганды", – написал он.

Контекст:

Россия в 2014 году оккупировала украинский Крым, а также начала вооруженный конфликт на Донбассе, в результате которого были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В марте-апреле Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей. Сейчас под временной оккупацией РФ, кроме территорий, захваченных в 2014 году, находится часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской областей, а также новые оккупированные районы Донецкой и Луганской.