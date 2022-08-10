Генерал-майор Марченко: Если у нас будет то количество вооружения, которое нам обещали, весной следующего года будем праздновать победу

По словам Марченко, Киеву нужно брать под контроль все границы Украины и не оставлять оккупантам "ни одного клочка нашей земли" Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Точку невозврата мы уже прошли после Ирпеня и Бучи. Говорить о любых переговорах путем сдачи какой-то своей территории – все военные, все население понимает, что этого категорически нельзя делать. Если мы это сделаем, то мы эту войну просто переложим на плечи наших детей. Если мы оставим врагу хотя бы кусок земли, он вернется домой, сделает определенные выводы и через шесть или восемь лет нападет вновь. Поэтому нам нужно отстоять всю территорию", – сказал Марченко.

По его словам, Киеву нужно брать под контроль все границы Украины и не оставлять оккупантам "ни одного клочка нашей земли".

"Я бы не хотел браться за прогнозы. Но если у нас будет то количество вооружения, которое нам было обещано, которое нам необходимо, то, думаю, весной следующего года мы будем праздновать победу", – резюмировал Марченко.

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