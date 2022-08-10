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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генерал-майор Марченко: Если у нас будет то количество вооружения, которое нам обещали, весной следующего года будем праздновать победу

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По словам Марченко, Киеву нужно брать под контроль все границы Украины и не оставлять оккупантам "ни одного клочка нашей земли"
По словам Марченко, Киеву нужно брать под контроль все границы Украины и не оставлять оккупантам "ни одного клочка нашей земли"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украина одержит победу над Россией в начале 2023 года, если страны Запада предоставят ВСУ необходимое количество вооружения. Такое мнение в опубликованном 10 августа интервью "РБК-Украина" выразил генерал-майор Дмитрий Марченко (позывной Марчелло), который на первых этапах полномасштабной войны руководил обороной Николаевской области.

"Точку невозврата мы уже прошли после Ирпеня и Бучи. Говорить о любых переговорах путем сдачи какой-то своей территории – все военные, все население понимает, что этого категорически нельзя делать. Если мы это сделаем, то мы эту войну просто переложим на плечи наших детей. Если мы оставим врагу хотя бы кусок земли, он вернется домой, сделает определенные выводы и через шесть или восемь лет нападет вновь. Поэтому нам нужно отстоять всю территорию", – сказал Марченко.

По его словам, Киеву нужно брать под контроль все границы Украины и не оставлять оккупантам "ни одного клочка нашей земли".

"Я бы не хотел браться за прогнозы. Но если у нас будет то количество вооружения, которое нам было обещано, которое нам необходимо, то, думаю, весной следующего года мы будем праздновать победу", – резюмировал Марченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, вооружение, ВСУ, война России против Украины, Дмитрий Марченко, границы
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