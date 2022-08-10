Вакарчук и Coldplay вместе спели в Брюсселе "Обійми". Видео

Вакарчук: Мы боремся не только за Украину. Мы боремся за мир во всем мире Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Они вместе исполнили песню "Обійми" из репертуара украинской группы. Вакарчук вышел на сцену с украинским флагом.

Фронтмен американской группы Крис Мартин во время исполнения песни продемонстрировал на запястье браслет в цветах украинского флага. Похожий был на руке у Вакарчука.

"Мы боремся не только за Украину. Мы боремся за мир во всем мире", – сказал со сцены Вакарчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Океан Ельзи (@okeanelzy_official)