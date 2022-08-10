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Вакарчук и Coldplay вместе спели в Брюсселе "Обійми". Видео

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Вакарчук: Мы боремся не только за Украину. Мы боремся за мир во всем мире
Вакарчук: Мы боремся не только за Украину. Мы боремся за мир во всем мире
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Американская группа Coldplay 9 августа на своем концерте в Брюсселе (Бельгия) выступила вместе с фронтменом украинской группы "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком. Соответствующее видео опубликовано на странице "Океану Ельзи" в Instagram.

Они вместе исполнили песню "Обійми" из репертуара украинской группы. Вакарчук вышел на сцену с украинским флагом.

Фронтмен американской группы Крис Мартин во время исполнения песни продемонстрировал на запястье браслет в цветах украинского флага. Похожий был на руке у Вакарчука.

"Мы боремся не только за Украину. Мы боремся за мир во всем мире", – сказал со сцены Вакарчук.

Контекст:

9 июля Coldplay, выступая в Варшаве, пригласили на сцену украинского уличного музыканта Романа Панченко и спели с ним хит украинской группы "Океан Ельзи" "Обійми мене". 

По словам Панченко, фронтмен группы Крис Мартин сам подошел к нему на улице, услышав в его исполнении песню группы "Бумбокс". Узнав, что музыкант родом из Украины, Мартин предложил вместе выступить на сцене.

Теги: Бельгия, Океан Ельзи, Брюссель, концерт, война России против Украины, Coldplay
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