Coldplay на своем концерте в Берлине спела вместе с детьми из Днепра. Видео

Фронтмен группы Крис Мартин спел с украинскими артистами песню Something Just Like This. Он вышел на сцену с украинским флагом.
В публикации отмечается, что на концерте присутствовало около 60 тыс. зрителей.
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9 июля Coldplay, выступая в Варшаве, пригласили на сцену украинского уличного музыканта Романа Панченко и спели вместе с ним хит украинской группы "Океан Ельзи" "Обійми мене".
По словам Панченко, фронтмен группы Крис Мартин сам подошел к нему на улице, услышав в его исполнении песню группы "Бумбокс". Узнав, что музыкант родом из Украины, Мартин предложил вместе выступить на сцене.