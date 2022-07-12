Coldplay на своем концерте в Берлине спела вместе с детьми из Днепра. Видео

Мартин вместе с детьми из Днепра спел Something Just Like This Фото: coldplay / Instagram

Фронтмен группы Крис Мартин спел с украинскими артистами песню Something Just Like This. Он вышел на сцену с украинским флагом.

В публикации отмечается, что на концерте присутствовало около 60 тыс. зрителей.

View this post on Instagram Публикация от MCIP Ukraine (@mkip_ukraine)