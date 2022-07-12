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КУЛЬТУРА

Coldplay на своем концерте в Берлине спела вместе с детьми из Днепра. Видео

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Мартин вместе с детьми из Днепра спел Something Just Like This
Мартин вместе с детьми из Днепра спел Something Just Like This
Фото: coldplay / Instagram

Британская группа Coldplay 11 июля во время своего концерта в Берлине (Германия) выступила вместе с украинским детским коллективом Color Music из города Днепр. Видео их выступления опубликовано на странице Министерства культуры и информационной политики Украины в Instagram.

Фронтмен группы Крис Мартин спел с украинскими артистами песню Something Just Like This. Он вышел на сцену с украинским флагом. 

В публикации отмечается, что на концерте присутствовало около 60 тыс. зрителей. 

Контекст:

9 июля Coldplay, выступая в Варшаве, пригласили на сцену украинского уличного музыканта Романа Панченко и спели вместе с ним хит украинской группы "Океан Ельзи" "Обійми мене". 

По словам Панченко, фронтмен группы Крис Мартин сам подошел к нему на улице, услышав в его исполнении песню группы "Бумбокс". Узнав, что музыкант родом из Украины, Мартин предложил вместе выступить на сцене.

Теги: Берлин, концерт, война России против Украины, Coldplay
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