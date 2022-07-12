  Американский певец посвятил песню Зеленскому, а клип снял возле разрушенного оккупантами самолета "Мрія". Видео

В записи клипа принял участие украинский оркестр. Музыканты сыграли возле разрушенного российскими оккупантами самого большого в мире украинского транспортного самолета "Мрія".
"Я воочию убедился в стойкости украинского народа, который не остановят злодеяния и агрессия [президента РФ Владимира] Путина", – написал в день премьеры клипа музыкант на своей странице в Instagram.
Он отметил, что, хотя песня и посвящена президенту Украины Владимиру Зеленскому, она также адресована "каждому из нас".
"Считаю, что все мы, как свободные люди и свободные нации, должны внести свой вклад в защиту свободы. История начинается сейчас", – заявил артист.
Five for Fighting – американский автор-исполнитель и музыкант. Его самые знаменитые песни – Superman и 100 Years.