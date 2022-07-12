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12 июля, 2022
 
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Американский певец посвятил песню Зеленскому, а клип снял возле разрушенного оккупантами самолета "Мрія". Видео

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Five for Fighting: Я воочию убедился в стойкости украинского народа, который не остановят злодеяния и агрессия Путина
Five for Fighting: Я воочию убедился в стойкости украинского народа, который не остановят злодеяния и агрессия Путина
Фото: fiveforfightingmusic / Instagram

Американский исполнитель Five for Fighting 9 июля на своем канала в YouTube презентовал клип на песню Can One Man Save The World ("Может ли один человек спасти мир"), который был снят возле разрушенного российскими оккупантами самого большого в мире украинского транспортного самолета "Мрія".

В записи клипа принял участие украинский оркестр. Музыканты сыграли возле разрушенного российскими оккупантами самого большого в мире украинского транспортного самолета "Мрія".

"Я воочию убедился в стойкости украинского народа, который не остановят злодеяния и агрессия [президента РФ Владимира] Путина", – написал в день премьеры клипа музыкант на своей странице в Instagram.

Он отметил, что, хотя песня и посвящена президенту Украины Владимиру Зеленскому, она также адресована "каждому из нас".

"Считаю, что все мы, как свободные люди и свободные нации, должны внести свой вклад в защиту свободы. История начинается сейчас", – заявил артист.

ВИДЕО
Видео: Five For Fighting / YouTube
Контекст:

Five for Fighting – американский автор-исполнитель и музыкант. Его самые знаменитые песни – Superman и 100 Years.

Теги: Владимир Путин, Антонов, Владимир Зеленский, война России против Украины, песня, Мрія
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