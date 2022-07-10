Бульвар Шоубиз
 
10 июля, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Когда сказал, что я из Украины, в глазах Мартина увидел сочувствие". Украинский музыкант рассказал, как оказался на одной сцене с Coldplay

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Пунч: Я очень благодарен Крису Мартину, группе Coldplay за волшебный день. Я почувствовал себя частицей этой магической семьи
Пунч: Я очень благодарен Крису Мартину, группе Coldplay за волшебный день. Я почувствовал себя частицей этой магической семьи
Фото: romariopunch / Instagram

8 июля британская рок-группа Coldplay на концерте в Варшаве (Польша) исполнила композицию из репертуара украинской группы "Океан Ельзи" под названием "Обійми мене". Вместе с мировыми знаменитостями на сцену вышел проживающий с 2018 года в Польше украинский музыкант из Чернигова Ромарио Пунч (Роман Панченко). В интервью интернет-изданию "ГОРДОН" он рассказал о случайном знакомстве с фронтменом Coldplay Крисом Мартином за день до концерта, его предложении выйти вместе на одну сцену, а также о том, как выбирали песню для совместного исполнения.

– Ромарио, ваше выступление в Польше вместе с Coldplay произвело в Украине настоящий фурор, все об этом говорят, пишут. Это было очень круто. А как вы познакомились с Крисом Мартином? Это была случайная встреча? 

– Мы познакомились с Крисом, когда я выступал на улице. Он послушал, как я пел песню "Бумбокса" "Люди", подошел ко мне и после короткого разговора пригласил на концерт, который был на следующий день. Когда я ему сказал, что я из Украины, он удивился, но в его глазах я сразу увидел сочувствие. Через пару часов мы уже обсуждали, какую песню будем петь. Остановились именно на песне "Обійми мене" "Океану Ельзи".

– Фронтмен "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук как отреагировал на ваше совместное исполнение своего хита? Он вам после этого написал?

– Вакарчук не писал, но Instagram группы меня поддержал, опубликовав видео со мной. Я искренне им за это благодарен. Эмоции меня переполняют, и я очень благодарен Крису Мартину, группе Coldplay и всей команде группы за волшебный день. Об этом можно только мечтать. Я почувствовал себя частицей этой магической семьи.

– Как давно вы в Польше? 

– Я из Чернигова. Занимаюсь музыкой всю жизнь. В Польше живу уже около четырех лет. 

– До переезда в Польшу вы проходили кастинги на украинские талант-шоу. 

– Да, принимал участие в кастингах на "Голос країни" и "Х-фактор", но из-за моего интровертного характера считаю, что эти шоу мне не идут.  

– В сети многие обратили внимание на то, что вы вышли на сцену в желто-синих носках. Где вы так быстро в Польше успели их купить перед выступлением?

– Носки делает моя жена. И 20% от продажи мы отправляем на ВСУ. 

– Вы успели сделать фото с Мартином? 

– Жаль, но у меня в этот день не было времени на фото.

– Вы думали о том, чтобы вернуться в Украину, в Чернигов?

– В Чернигове вся моя семья. Я хотел бы когда-то вернуться в мирный Чернигов.

Галина ГРИШИНА
Теги: Польша, Святослав Вакарчук, Бумбокс, концерт, видео, Coldplay, Х-фактор
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