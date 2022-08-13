Оккупанты жалуются, что у них много отказников, а из Крыма вообще никого нет – перехват украинской разведки

Украинская военная разведка обращает внимание, что в ходе обсуждения географии прибывших оккупантов выделяется "отсутствие людей из Крыма".
"Отказников вал просто. [...] Эта вся шваль убежала после первых двух обстрелов. Сейчас здесь остались одни ветераны и [...] 20-летние, 25-летние, которые вот фильмов пересмотрели. Пропаганда работает", – объяснил собеседнику боевик.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
На 13 августа июля, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска потеряли убитыми около 43,4 тыс. человек личного состава.