Оккупанты жалуются, что у них много отказников, а из Крыма вообще никого нет – перехват украинской разведки

Оккупант заявил, что их "шваль" убежала после первых двух обстрелов" Фото: EPA

"Военный, находясь в Харьковской области, рассказывает о состоянии набора в их вооруженные силы, отмечая, что после снятия ограничений на отбор в ряды вооруженных сил РФ туда начала поступать лишь одна "шваль", – говорится в сообщении.

Украинская военная разведка обращает внимание, что в ходе обсуждения географии прибывших оккупантов выделяется "отсутствие людей из Крыма".

"Отказников вал просто. [...] Эта вся шваль убежала после первых двух обстрелов. Сейчас здесь остались одни ветераны и [...] 20-летние, 25-летние, которые вот фильмов пересмотрели. Пропаганда работает", – объяснил собеседнику боевик.

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