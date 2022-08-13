ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты жалуются, что у них много отказников, а из Крыма вообще никого нет – перехват украинской разведки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупант заявил, что их "шваль" убежала после первых двух обстрелов"
Оккупант заявил, что их "шваль" убежала после первых двух обстрелов"
Фото: EPA

В российской армии многие отказываются воевать против Украины. Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора боевика, воюющего на стороне России в террористической организации "ДНР", запись опубликовало 13 августа в Telegrаm Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Военный, находясь в Харьковской области, рассказывает о состоянии набора в их вооруженные силы, отмечая, что после снятия ограничений на отбор в ряды вооруженных сил РФ туда начала поступать лишь одна "шваль", – говорится в сообщении.

Украинская военная разведка обращает внимание, что в ходе обсуждения географии прибывших оккупантов выделяется "отсутствие людей из Крыма".

"Отказников вал просто. [...] Эта вся шваль убежала после первых двух обстрелов. Сейчас здесь остались одни ветераны и [...] 20-летние, 25-летние, которые вот фильмов пересмотрели. Пропаганда работает", – объяснил собеседнику боевик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

На 13 августа июля, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска потеряли убитыми около 43,4 тыс. человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, пропаганда, военные, телефоны, разведка, Харьковская область, ветераны, боевики, ДНР, обстрелы, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, потери России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей
"Лучший из этих дней". Беременная Свитолина показала, как отдыхает в Монако
"Лучший из этих дней". Беременная Свитолина показала, как отдыхает в Монако
"Пять лет назад все было по-другому. Теперь не могу поехать к нему на могилу". Жадан показал архивное фото со своим отцом
"Пять лет назад все было по-другому. Теперь не могу поехать к нему на могилу". Жадан показал архивное фото со своим отцом
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео
Байден вместе с женой, сыном, невесткой и внуком отправился в отпуск. Фото
Байден вместе с женой, сыном, невесткой и внуком отправился в отпуск. Фото
  Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага
  Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага G
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ
  Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
  Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко
  Зеленская в новом интервью высказалась о Путине
  Зеленская в новом интервью высказалась о Путине
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова (386593)
2
40-летняя Мейхер без бюстгальтера покрутилась перед камерой. Видео (92539)
3
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины (79764)
4
"Надежное убежище". Арестович показал мужчину с головой между женских ног (74541)
5
Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии (71164)
6
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг (41514)
7
Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев (26261)
8
Зеленская в новом интервью высказалась о Путине (23518)
 
 
 
 