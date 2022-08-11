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В России создали фейковый сайт "фонда Зеленского" для дискредитации президента Украины – разведка

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Украинская разведка выявила фейковый сайт якобы "фонда Зеленского"
Украинская разведка выявила фейковый сайт якобы "фонда Зеленского"
Фото: ssu.gov.ua

Администрация президента РФ согласовала создание новой структуры, аффилированной с российскими спецслужбами. Ее главной задачей станет воплощение информационной акции, направленной на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы, сообщило 11 августа в Telegram Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины.

В ближайшее время, предупреждает украинская разведка, ожидается полноценный запуск оккупантами "фонда Зеленского" и начало широкой медийной кампании по его раскрутке.

По информации ГУР МО, на сайте будут предлагать иностранным гражданам и учреждениям приобщиться к "деятельности" фейкового фонда.

"Планируется создание и последующая публикация ассортиментной линейки "фонда" и регистрация его на торговых площадках Европы. Работу организационной структуры "фонда" в странах Европы планируется развивать по принципу сетевого маркетинга. Это, по мнению организаторов, позволит активно распространять указанную информацию в европейском медиапространстве", – отметили в разведке.

В ГУР МО добавили, что по состоянию на 10 августа оккупантами завершены "подготовительные работы": создан сайт "фонда", подготовлены для распространения в социальных сетях фейковые скриншоты якобы публикаций известных СМИ о создании организации.

Кроме того, создана база так называемых сетевых лидеров и блогеров для дальнейшего распространения фейковых материалов, также подготовлены мемы и комментарии для социальных сетей.

 

Контекст:

21 июля фейковое сообщение о "попадании" в реанимацию Зеленского оккупантам удалось запустить на украинском радио "Мелодия FM". Владелец радиостанции – компания TAVR Media заявила о хакерской атаке и опровергла обнародованное сообщение, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сказал, что президент выполняет свои обычные обязанности.

Теги: Россия, Администрация Президента, Кремль, разведка, российская пропаганда, Владимир Зеленский, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, спецслужбы, сайт, война России против Украины, фейк, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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