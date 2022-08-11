В России создали фейковый сайт "фонда Зеленского" для дискредитации президента Украины – разведка

В ближайшее время, предупреждает украинская разведка, ожидается полноценный запуск оккупантами "фонда Зеленского" и начало широкой медийной кампании по его раскрутке.

По информации ГУР МО, на сайте будут предлагать иностранным гражданам и учреждениям приобщиться к "деятельности" фейкового фонда.

"Планируется создание и последующая публикация ассортиментной линейки "фонда" и регистрация его на торговых площадках Европы. Работу организационной структуры "фонда" в странах Европы планируется развивать по принципу сетевого маркетинга. Это, по мнению организаторов, позволит активно распространять указанную информацию в европейском медиапространстве", – отметили в разведке.

В ГУР МО добавили, что по состоянию на 10 августа оккупантами завершены "подготовительные работы": создан сайт "фонда", подготовлены для распространения в социальных сетях фейковые скриншоты якобы публикаций известных СМИ о создании организации.

Кроме того, создана база так называемых сетевых лидеров и блогеров для дальнейшего распространения фейковых материалов, также подготовлены мемы и комментарии для социальных сетей.